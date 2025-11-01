Đề xuất giao Bộ Công an quản lý người dùng internet

Sáng 31-10, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình tóm tắt về các dự án luật: Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh (QPAN) và động viên công nghiệp; Luật An ninh mạng; Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi); Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh trật tự (Luật Cảnh vệ; Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Luật Cư trú; Luật Căn cước; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật Đường bộ; Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ).

Cấm sử dụng AI để tạo dựng tin giả

Về dự thảo Luật An ninh mạng, Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết dự luật quy định doanh nghiệp (DN) cung cấp dịch vụ trên không gian mạng có trách nhiệm định danh địa chỉ internet (địa chỉ IP) của tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ và cung cấp cho lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng để quản lý.

Điều 50 của dự thảo quy định Bộ Công an có trách nhiệm bảo đảm an ninh thông tin, an ninh dữ liệu; xây dựng cơ chế quản lý định danh địa chỉ IP, xác thực thông tin đăng ký tài khoản số; cảnh báo, chia sẻ thông tin và nguy cơ đe dọa an ninh mạng. Bộ cũng được quyền yêu cầu DN cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, internet loại bỏ thông tin vi phạm pháp luật về an ninh mạng trên hệ thống do DN, cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý.

Về hành vi bị nghiêm cấm về an ninh mạng (điều 9), trình bày báo cáo thẩm tra, Thượng tướng Lê Tấn Tới - Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại - đề nghị rà soát để bổ sung đầy đủ các hành vi bị nghiêm cấm, đặc biệt là các hành vi sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo dựng, chỉnh sửa, lan truyền thông tin sai sự thật, mạo danh tính nhằm vu cáo, lừa đảo, gây tổn hại an ninh quốc gia, trật tự xã hội.

Về phòng ngừa, xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng (chương III), cơ quan thẩm tra đề nghị ngoài việc bảo vệ trẻ em, cần bổ sung đối tượng bảo vệ là những người yếu thế như người cao tuổi, người bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự; bổ sung quy định phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi sử dụng trí tuệ nhân tạo mô phỏng khuôn mặt để lừa đảo, bôi nhọ, giả mạo danh tính người nổi tiếng hoặc người thân của họ.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày các dự án luật Ảnh: PHẠM THẮNG

Thay đổi quy định lái ô tô quá thời gian

Đối với Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, dự luật quy định ô tô kinh doanh vận tải, ô tô đầu kéo, xe cứu thương, xe vận tải nội bộ phải lắp thiết bị giám sát hành trình và thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe. Ô tô chở người từ 8 chỗ trở lên (không kể chỗ của người lái xe) kinh doanh vận tải phải lắp thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe, hình ảnh khoang chở khách.

Đáng chú ý, dự luật đề xuất sửa quy định về thời gian lái xe của tài xế kinh doanh vận tải. Luật hiện hành quy định thời gian lái xe của người lái ô tô kinh doanh vận tải không quá 10 giờ trong một ngày và không quá 48 giờ trong một tuần; lái xe liên tục không quá 4 giờ. Lần sửa đổi, bổ sung này, dự luật đề xuất sửa đổi theo hướng "thời gian lái xe liên tục của người lái xe không quá 4 giờ". Thời gian làm việc trong 1 ngày, 1 tuần thực hiện theo quy định của Bộ Luật Lao động.

Trình bày báo cáo thẩm tra dự luật, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Lê Tấn Tới cho biết một số ý kiến đề nghị cân nhắc quy định về phương tiện vận tải hành khách phải lắp thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe, hình ảnh khoang chở khách; đồng thời cân nhắc các quy định về thời gian lái xe trong ngày, trong tháng, lái xe liên tục và thời gian nghỉ tối thiểu của tài xế để bảo đảm tính khả thi.

Một luật khác được đề xuất sửa đổi, bổ sung là Luật Căn cước. Dự luật quy định: Trường hợp người được cấp căn cước điện tử phải xuất trình căn cước điện tử theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền thì cơ quan, tổ chức, cá nhân đó không được yêu cầu người được cấp căn cước điện tử xuất trình giấy tờ hoặc cung cấp thông tin đã được tích hợp vào căn cước điện tử. Trong khi đó, Dự thảo Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước (sửa đổi) tập trung vào một số điểm mới, gồm: Mở rộng cho phép sao, trích, lưu giữ bí mật nhà nước trên môi trường điện tử; bổ sung quy định nghiêm cấm đối với hành vi sử dụng AI để xâm phạm bí mật nhà nước.

Hôm nay (1-11), QH nghỉ. Ngày 3-11, QH thảo luận ở Tổ về: Luật Đầu tư (sửa đổi); Luật Thương mại điện tử; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý nợ công; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giá.

Khắc phục tình trạng có vốn ODA mà không làm được Sáng 31-10, thảo luận tại Tổ về dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điều ước quốc tế, đại biểu (ĐB) Lò Thị Luyến (đoàn Điện Biên) nhấn mạnh vai trò của dự luật nhằm khắc phục những "điểm nghẽn" mà trong quá trình thực hiện luật hiện hành đã ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng thực hiện các điều ước quốc tế, đặc biệt liên quan đến nguồn vốn ODA và các nguồn vốn vay ưu đãi khác. ĐB Luyến cho biết Điện Biên cũng có các nguồn vốn trên "nhưng cả nhiệm kỳ vừa qua là không làm được". Lý do là các thủ tục đàm phán thực hiện theo yêu cầu của nhà tài trợ sau đó lại phải làm lại các quy trình theo Luật Đầu tư công, dẫn đến chậm tiến độ. Ngoài ra, ĐB Luyến đề nghị cần quy định rõ thời gian đối với việc giải quyết các thủ tục hành chính theo hướng có chế tài xử lý đối với các cơ quan được lấy ý kiến mà hết thời hạn không có phản hồi.



