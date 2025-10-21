Công an cảnh báo tất cả người dân tuyệt đối không làm việc này

Mới đây, Công an xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai phát hiện một tài khoản Facebook đăng tải hình ảnh có nội dung "Công an xã Long Thành bắt đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Tuy nhiên, qua xác minh, hình ảnh trên đã bị cắt ghép, chỉnh sửa sai sự thật.

Làm việc với cơ quan công an, chủ tài khoản được xác định là N.H.C. (sinh năm 1993, ngụ xã Dầu Giây).

C. khai nhận đã tự ý tải hình ảnh trên mạng, ghép khuôn mặt bạn mình vào để "trêu chọc cho vui", không lường trước hậu quả.

Công an xã Long Thành thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Nhật Trường, sinh năm 1997, thường trú tại ấp Bình Lâm, xã Long Thành về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Hình ảnh do N.H.C ghép khuôn mặt bạn mình vào và đăng trên mạng xã hội (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Hành vi cắt ghép, đăng tải hình ảnh có nội dung sai sự thật, dù với mục đích trêu đùa, cũng gây ảnh hưởng đến uy tín tổ chức, cá nhân và có thể bị xử lý theo quy định.

Người dân cần thận trọng, kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải, chia sẻ trên mạng xã hội.