Công an cảnh báo tất cả người dân tuyệt đối không làm việc này
Công an xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai vừa phát cảnh báo, đề nghị người dân không thực hiện hành vi cắt ghép hình ảnh, đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.
Mới đây, Công an xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai phát hiện một tài khoản Facebook đăng tải hình ảnh có nội dung "Công an xã Long Thành bắt đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Tuy nhiên, qua xác minh, hình ảnh trên đã bị cắt ghép, chỉnh sửa sai sự thật.
Làm việc với cơ quan công an, chủ tài khoản được xác định là N.H.C. (sinh năm 1993, ngụ xã Dầu Giây).
C. khai nhận đã tự ý tải hình ảnh trên mạng, ghép khuôn mặt bạn mình vào để "trêu chọc cho vui", không lường trước hậu quả.
Hành vi cắt ghép, đăng tải hình ảnh có nội dung sai sự thật, dù với mục đích trêu đùa, cũng gây ảnh hưởng đến uy tín tổ chức, cá nhân và có thể bị xử lý theo quy định.
Người dân cần thận trọng, kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải, chia sẻ trên mạng xã hội.
