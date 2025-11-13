Công an chỉ đích danh 2 số điện thoại lừa đảo, người dân thấy gọi đến tuyệt đối không nghe máy

Cổng thông tin điện tử Công an TP Đà Nẵng mới đây đã đăng tải thông tin cảnh báo về một hình thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhắm vào những người thường xuyên mua hàng qua mạng xã hội. Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam đối tượng Lưu Thanh Bảo (sinh năm 1993, trú tại TP.HCM) để điều tra về hành vi này.

Theo điều tra, thủ đoạn của Bảo rất tinh vi và được tính toán kỹ lưỡng. Từ tháng 10/2024, đối tượng này lập tài khoản Facebook tên “Lưu Bảo” để rao bán các mặt hàng trang trí dịp lễ Tết như cây thông Noel, đèn nháy, đồ thủ công... Sau khi đăng bài vào nhiều hội nhóm, Bảo sử dụng số điện thoại 0342.867.523 và tài khoản Zalo tên “Hoàng Phong” để chủ động liên hệ với khách hàng.

Ảnh minh họa

Khi có người mua, Bảo yêu cầu họ phải chuyển tiền đặt cọc vào tài khoản ngân hàng. Với những khách đặt số lượng lớn, để tạo niềm tin, Bảo còn gửi hàng mẫu miễn phí trước. Tuy nhiên, ngay sau khi nhận được số tiền cọc từ đơn hàng chính, Bảo lập tức cắt đứt mọi liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Không dừng lại ở đó, kịch bản lừa đảo của đối tượng này còn tinh vi hơn. Khi bị nạn nhân truy hỏi, Bảo tiếp tục sử dụng một số điện thoại thứ hai là 077.606.035. Y giả danh là nhân viên nhà xe, chủ động gọi điện cho khách để xin lỗi vì... giao hàng chậm, nhằm kéo dài thời gian và đánh lạc hướng nạn nhân, trước khi "biến mất" hoàn toàn.

Công an TP Đà Nẵng xác định, với hai số điện thoại trên, Lưu Thanh Bảo đã gây thiệt hại cho nhiều người tiêu dùng. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần đề cao cảnh giác khi giao dịch mua bán qua mạng xã hội. Người tiêu dùng cần xác minh kỹ danh tính và độ uy tín của người bán, tuyệt đối không chuyển tiền đặt cọc trước khi có đủ thông tin tin cậy.

Trong trường hợp nghi ngờ bị lừa đảo, người dân cần nhanh chóng trình báo cho cơ quan công an gần nhất. Đặc biệt, cần ưu tiên giao dịch trên các sàn thương mại điện tử uy tín, nơi có chính sách bảo vệ người mua rõ ràng, thay vì giao dịch trực tiếp qua mạng xã hội với người lạ.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Công an TP Đà Nẵng