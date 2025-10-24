Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công an Đà Nẵng vào cuộc vụ gãy tháp cẩu công trình xây dựng, 1 người tử vong

24-10-2025 - 14:40 PM | Bất động sản

Nạn nhân được xác định là anh T.Đ.V. (28 tuổi), trú tại phường Hoài Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai.

Ngày 24-10, thông tin với Báo Người Lao Động, đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng, cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đang làm rõ nguyên nhân vụ gãy cần cẩu xảy ra tại công trình Dự án Chung cư Tháp Đại Dương (Hiyori Aqua Tower), nằm tại giao lộ Lê Đức Thọ – Ngô Cao Lãng, phường Sơn Trà.

Công an Đà Nẵng vào cuộc vụ gãy tháp cẩu công trình xây dựng, 1 người tử vong- Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn lao động khiến một công nhân tử vong

"Từ chiều hôm qua, Cơ quan cảnh sát điều tra đã tiếp nhận vụ việc. Hiện đang xác minh các yếu tố liên quan. Vài ngày nữa có thông tin sẽ cung cấp cụ thể", đại tá Nguyễn Hà Lai cho biết.

Cùng ngày, Sở Nội vụ TP Đà Nẵng đã có báo cáo nhanh về vụ tai nạn lao động nghiêm trọng nêu trên.

Cụ thể, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 12 giờ 30 ngày 23-10.

Công an Đà Nẵng vào cuộc vụ gãy tháp cẩu công trình xây dựng, 1 người tử vong- Ảnh 2.

Cần cẩu gãy ngang, khiến một công nhân tử vong

Nạn nhân được xác định là anh T.Đ.V. (28 tuổi, trú tại phường Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định (cũ); nay là phường Hoài Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai.

Thời điểm xảy ra vụ việc, anh V. đang thi công làm thép tại sàn tầng 2 của công trình thì dây cáp cường của cần trục tháp phía trên bị đứt, khiến cần cẩu gãy, rơi xuống va đập vào người nạn nhân, làm anh tử vong tại chỗ.

Chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH Aqua Tower, nhà thầu thi công chính là Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Dinco (trụ sở tại phường Hải Châu, TP Đà Nẵng).

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng gồm Công an, UBND phường Sơn Trà, Sở Xây dựng và Sở Nội vụ đã có mặt tại hiện trường để bảo vệ khu vực, thu thập chứng cứ, lấy lời khai nhân chứng và phối hợp điều tra nguyên nhân vụ việc.

6 nguyên nhân gây sự cố về chất lượng công trình xây dựng

Theo Hải Định

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thay bạn đi xem công trường xây 2 tòa tháp cao nhất Vũng Tàu, tổng mức đầu tư 10.000 tỷ, nằm trên trục đường kim cương ở bãi Sau

Thay bạn đi xem công trường xây 2 tòa tháp cao nhất Vũng Tàu, tổng mức đầu tư 10.000 tỷ, nằm trên trục đường kim cương ở bãi Sau Nổi bật

Tập đoàn Hoàng Gia đề xuất làm dự án khu phức hợp đô thị sân golf rộng hơn 760ha tại "thủ phủ miền Tây Nam Bộ"

Tập đoàn Hoàng Gia đề xuất làm dự án khu phức hợp đô thị sân golf rộng hơn 760ha tại "thủ phủ miền Tây Nam Bộ" Nổi bật

Hado Charm Villas - Khu đô thị Compound đẳng cấp giữa lòng đô thị năng động

Hado Charm Villas - Khu đô thị Compound đẳng cấp giữa lòng đô thị năng động

13:30 , 24/10/2025
Biệt thự có tầng hầm đa năng tại Anlac Green Symphony

Biệt thự có tầng hầm đa năng tại Anlac Green Symphony

13:30 , 24/10/2025
Tương lai nào cho Da Nang Downtown: Nhìn từ những biểu tượng du lịch thế giới?

Tương lai nào cho Da Nang Downtown: Nhìn từ những biểu tượng du lịch thế giới?

13:30 , 24/10/2025
Nhà phố thiết kế mở ngập tràn cây xanh

Nhà phố thiết kế mở ngập tràn cây xanh

12:24 , 24/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên