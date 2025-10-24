Công an Đà Nẵng vào cuộc vụ gãy tháp cẩu công trình xây dựng, 1 người tử vong

Ngày 24-10, thông tin với Báo Người Lao Động, đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng, cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đang làm rõ nguyên nhân vụ gãy cần cẩu xảy ra tại công trình Dự án Chung cư Tháp Đại Dương (Hiyori Aqua Tower), nằm tại giao lộ Lê Đức Thọ – Ngô Cao Lãng, phường Sơn Trà.

Hiện trường vụ tai nạn lao động khiến một công nhân tử vong

"Từ chiều hôm qua, Cơ quan cảnh sát điều tra đã tiếp nhận vụ việc. Hiện đang xác minh các yếu tố liên quan. Vài ngày nữa có thông tin sẽ cung cấp cụ thể", đại tá Nguyễn Hà Lai cho biết.

Cùng ngày, Sở Nội vụ TP Đà Nẵng đã có báo cáo nhanh về vụ tai nạn lao động nghiêm trọng nêu trên.

Cụ thể, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 12 giờ 30 ngày 23-10.

Cần cẩu gãy ngang, khiến một công nhân tử vong

Nạn nhân được xác định là anh T.Đ.V. (28 tuổi, trú tại phường Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định (cũ); nay là phường Hoài Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai.

Thời điểm xảy ra vụ việc, anh V. đang thi công làm thép tại sàn tầng 2 của công trình thì dây cáp cường của cần trục tháp phía trên bị đứt, khiến cần cẩu gãy, rơi xuống va đập vào người nạn nhân, làm anh tử vong tại chỗ.

Chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH Aqua Tower, nhà thầu thi công chính là Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Dinco (trụ sở tại phường Hải Châu, TP Đà Nẵng).

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng gồm Công an, UBND phường Sơn Trà, Sở Xây dựng và Sở Nội vụ đã có mặt tại hiện trường để bảo vệ khu vực, thu thập chứng cứ, lấy lời khai nhân chứng và phối hợp điều tra nguyên nhân vụ việc.