Công an điều tra các giao dịch quét mã QR chuyển khoản: Một người đàn ông sinh năm 1997 bị bắt

Công an làm việc với Phạm Đăng Sang sinh năm 1997.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đang tạm giữ hình sự Phạm Đăng Sang (SN 1997, ngụ xã Tân Phú Trung, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn sử dụng ứng dụng tạo thông báo chuyển khoản giả.

Theo Công an tỉnh Đồng Tháp, ngày 24/6, Công an xã Hòa Long tiếp nhận tin báo của anh H.H.P. (SN 1999, ngụ xã Hòa Long) về việc bị một đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 11 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng công an khẩn trương xác minh, rà soát các đối tượng liên quan và nhanh chóng xác định người gây án là Phạm Đăng Sang. Chỉ sau khoảng 2 giờ triển khai các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ đối tượng.

Tại cơ quan điều tra, Sang khai nhận đã tải một ứng dụng tạo thông báo chuyển khoản giả từ một đường link trên mạng. Để tăng tính thuyết phục, đối tượng đăng ký thông tin số thẻ bằng tài khoản ngân hàng thật nhằm tránh bị phát hiện khi người bán kiểm tra tên chủ tài khoản.

Sau đó, Sang tìm đến các cửa hàng, cơ sở kinh doanh chấp nhận thanh toán bằng mã QR để mua hàng. Sau khi quét mã QR, đối tượng sử dụng ứng dụng tạo thông báo chuyển tiền thành công rồi đưa cho người bán xem nhằm tạo lòng tin và nhận hàng. Thực tế, số tiền hoàn toàn chưa được chuyển vào tài khoản của người bán.

Bằng thủ đoạn này, Sang đã thực hiện nhiều vụ lừa đảo với tổng số tiền gần 12 triệu đồng.

Qua kiểm tra nhanh, cơ quan công an xác định đối tượng dương tính với ma túy. Sang từng có hai tiền án về các tội tàng trữ trái phép chất ma túy và trộm cắp tài sản, mới chấp hành xong án phạt tù vào tháng 5/2025.

Từ vụ việc trên, Công an tỉnh Đồng Tháp khuyến cáo người dân và các cơ sở kinh doanh khi nhận thanh toán bằng mã QR cần kiểm tra trực tiếp số dư hoặc lịch sử giao dịch trên tài khoản ngân hàng, chỉ giao hàng khi tiền đã thực sự được ghi có. Không nên chỉ dựa vào hình ảnh hoặc thông báo chuyển khoản do khách hàng cung cấp. Nếu phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xử lý.

Theo Công an tỉnh Đồng Tháp﻿