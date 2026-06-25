Công an điều tra số tiền 144 triệu đồng chuyển từ tài khoản của Lê Minh Tuấn lúc 23h đêm

Theo Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Phú Thọ, Công an xã Hùng Việt, tỉnh Phú Thọ vừa nhanh chóng hỗ trợ một công dân nhận lại số tiền 144 triệu đồng do chuyển khoản nhầm, góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

Ngày 23/6/2026, Công an xã Hùng Việt đã hoàn tất việc hỗ trợ anh Lê Minh Tuấn (sinh năm 1996, trú tại khu Thành Công, xã Cẩm Khê) nhận lại số tiền 144 triệu đồng do chuyển khoản nhầm.

Cụ thể, sự việc như sau: Vào khoảng 23 giờ 38 phút ngày 21/6/2026, anh Tuấn thực hiện giao dịch ngân hàng chuyển khoản. Trong quá trình thao tác, anh Tuấn đã sơ suất chuyển nhầm số tiền 144 triệu đồng vào tài khoản của chị Trần Thị Thu Hà, trú tại khu Xóm Đàng, xã Hùng Việt. Sau khi phát hiện sự việc, anh Tuấn đã liên hệ cơ quan Công an để đề nghị hỗ trợ.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Hùng Việt đã khẩn trương tiến hành xác minh, làm rõ nội dung vụ việc, đồng thời hướng dẫn các bên thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định. Quá trình xác minh cho thấy số tiền trên được chuyển nhầm ngoài ý muốn của người chuyển.

Cán bộ Công an xã hỗ trợ xác minh và giúp đỡ anh Tuấn nhận lại số tiền 144 triệu

Sau khi được lực lượng Công an giải thích, hướng dẫn, chị Trần Thị Thu Hà đã tự nguyện phối hợp và chuyển trả đầy đủ số tiền 144 triệu đồng cho anh Lê Minh Tuấn bằng hình thức chuyển khoản. Việc hoàn trả được thực hiện nhanh chóng, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Nhận lại số tiền đã chuyển nhầm, anh Lê Minh Tuấn bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn tới Công an xã Hùng Việt cùng chị Trần Thị Thu Hà vì đã nhiệt tình hỗ trợ, phối hợp giải quyết vụ việc.

Hành động tự nguyện hoàn trả số tiền chuyển nhầm của chị Trần Thị Thu Hà là nghĩa cử đẹp, thể hiện đức tính trung thực, ý thức trách nhiệm và sự tôn trọng tài sản của người khác.

Sự vào cuộc kịp thời của Công an xã Hùng Việt tiếp tục khẳng định vai trò của lực lượng Công an cơ sở trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, đồng thời thể hiện tinh thần gần dân, sát dân, tận tâm hỗ trợ Nhân dân giải quyết những vấn đề phát sinh trong cuộc sống.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ﻿