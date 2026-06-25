7 mẹo khử mùi hôi chân khi đi giày đơn giản, hiệu quả

Mùi hôi chân chủ yếu xuất phát từ mồ hôi tiết ra ở lòng bàn chân. Khi chân ở trong giày kín, môi trường ẩm và thiếu thông thoáng trở thành điều kiện lý tưởng cho vi khuẩn phát triển.

Tình trạng này thường nặng hơn khi mang giày cả ngày, đi giày thể thao, hoặc không thay tất thường xuyên. Ngoài ra, một số yếu tố như stress, nội tiết tố, vệ sinh kém hoặc nấm da chân cũng có thể làm mùi hôi trở nên nghiêm trọng hơn.

Mẹo khử mùi hôi chân khi đi giày

Áp dụng đúng cách có thể giúp khử mùi hôi chân hiệu quả và ngăn tái phát.

Giữ vệ sinh chân sạch sẽ mỗi ngày

Rửa chân bằng xà phòng diệt khuẩn là bước quan trọng nhất để giảm mùi hôi. Nên chú ý làm sạch kẽ ngón chân – nơi dễ tích tụ vi khuẩn nhất.

Sau khi rửa, cần lau khô hoàn toàn trước khi mang giày để tránh tạo môi trường ẩm ướt cho vi khuẩn phát triển.

Thay tất thường xuyên và chọn chất liệu phù hợp

Tất cotton hoặc sợi tự nhiên có khả năng thấm hút mồ hôi tốt hơn so với chất liệu nylon hoặc polyester.

Người ra nhiều mồ hôi nên thay tất ít nhất 1 lần/ngày, hoặc thay ngay khi tất bị ẩm. Việc sử dụng tất sạch giúp giảm đáng kể mùi hôi chân.

Người ra nhiều mồ hôi nên thay tất ít nhất 1 lần/ngày. (Ảnh: Santino)

Dùng luân phiên các đôi giày

Không nên mang một đôi giày liên tục trong nhiều ngày. Giày cần thời gian để khô và thoát ẩm tự nhiên.

Nên dùng luân phiên 2–3 đôi giày giúp hạn chế tích tụ mùi hôi và kéo dài tuổi thọ giày.

Dùng baking soda để khử mùi

Baking soda có khả năng hút ẩm và trung hòa mùi hôi hiệu quả. Có thể rắc một lượng nhỏ vào trong giày và để qua đêm, sau đó đổ bỏ trước khi sử dụng.

Cách này giúp giảm mùi đáng kể, đặc biệt với giày thể thao hoặc giày đi lâu ngày.

Sử dụng túi trà khô hoặc than hoạt tính

Túi trà khô hoặc than hoạt tính có khả năng hút ẩm và khử mùi tự nhiên. Đặt vào trong giày khi không sử dụng sẽ giúp giày luôn khô thoáng và giảm mùi hôi rõ rệt.

Đây là phương pháp đơn giản, dễ thực hiện tại nhà nhưng mang lại hiệu quả khá tốt.

Dùng xịt khử mùi giày chuyên dụng

Các loại xịt khử mùi có chứa thành phần kháng khuẩn giúp tiêu diệt vi khuẩn gây mùi nhanh chóng.

Nên xịt vào bên trong giày sau mỗi lần sử dụng để duy trì hiệu quả lâu dài.

Để khử mùi hôi chân có thể sử dụng phấn rôm giúp thấm hút mồ hôi và giữ chân khô ráo. (Ảnh: Bách hóa xanh)

Sử dụng phấn rôm hoặc bột khử mùi chân

Để khử mùi hôi chân có thể sử dụng phấn rôm giúp thấm hút mồ hôi và giữ chân khô ráo. Đây là mẹo vặt đơn giản nhưng hiệu quả cho người thường xuyên phải mang giày kín.

Chỉ cần rắc một lớp mỏng trước khi mang tất là có thể giảm đáng kể mùi hôi chân.

Cách phòng tránh mùi hôi chân lâu dài

Bên cạnh việc xử lý mùi hôi tức thời, việc phòng ngừa cũng rất quan trọng. Người dùng nên:

Giữ chân luôn khô sạch.

Chọn giày thoáng khí, phù hợp kích thước.

Tránh mang giày quá chật hoặc không thấm hút.

Hạn chế đi giày liên tục nhiều giờ không nghỉ.

Vệ sinh giày định kỳ bằng cách giặt hoặc khử khuẩn.

Nếu mùi hôi chân kéo dài kèm theo ngứa, bong da, nứt nẻ hoặc có dấu hiệu nấm, người dùng nên đến cơ sở y tế để kiểm tra. Đây có thể là dấu hiệu của bệnh nấm da chân cần điều trị chuyên khoa.

Mùi hôi chân khi đi giày là vấn đề phổ biến nhưng hoàn toàn có thể kiểm soát nếu áp dụng đúng phương pháp. Kết hợp vệ sinh cá nhân, lựa chọn giày phù hợp và các mẹo khử mùi đơn giản sẽ giúp đôi chân luôn khô thoáng, tự tin trong mọi hoạt động hằng ngày.