Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công an điều tra về số tiền 40 triệu đồng: Bắt tạm giam một nhân viên giao hàng

| | Xã hội

Shipper Lê Nguyễn Trọng Nghĩa được doanh nghiệp giao quản lý tiền thu hộ của khách hàng song đã chiếm đoạt, không giao về công ty.

Ngày 17/7,Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh (Phòng Cảnh sát kinh tế) cho biết tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Lê Nguyễn Trọng Nghĩa (sinh năm 1999, cư trú tại xã Chợ Mới, tỉnh An Giang) về tội Tham ô tài sản.

Quá trình điều tra xác định, trong khoảng thời gian từ tháng 3/2024, đối tượng Lê Nguyễn Trọng Nghĩa là nhân viên giao hàng của một Công ty Cổ phần dịch vụ giao hàng nhanh chi nhánh tỉnh Tây Ninh và được công ty giao nhiệm vụ giao hàng và thu hộ tiền (COD).

Tuy nhiên lợi dụng nhiệm vụ được doanh nghiệp giao quản lý tiền thu hộ của khách hàng, Nghĩa đã lén lút chiếm đoạt số tiền thu hộ của khách hàng nhiều lần, không nộp về công ty theo quy định. Khi bị phát hiện, đối tượng bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Bước đầu Cơ quan điều tra xác định đối tượng đã chiếm đoạt tiền của nhiều đơn hàng với tổng giá trị gần 40 triệu đồng để tiêu xài cá nhân…

Tại Cơ quan điều tra, trước những tài liệu, chứng cứ rõ ràng, đối tượng Nghĩa hoàn toàn thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh (Phòng Cảnh sát kinh tế) tiếp tục củng cố chứng cứ, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để xác định và thu hồi số tiền mà đối tượng chiếm đoạt của doanh nghiệp, mở rộng điều tra để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Theo Duy Anh

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Danh sách phạt nguội tuần qua, đề nghị người vi phạm nhanh chóng nộp phạt theo Nghị định 168

Danh sách phạt nguội tuần qua, đề nghị người vi phạm nhanh chóng nộp phạt theo Nghị định 168 Nổi bật

Tất cả gia đình có khách ngủ lại qua đêm cần lưu ý mức phạt chính thức được áp dụng

Tất cả gia đình có khách ngủ lại qua đêm cần lưu ý mức phạt chính thức được áp dụng Nổi bật

Công an điều tra khoản giao dịch 21 triệu đồng tại một quán cà phê: Chủ quán bị bắt

Công an điều tra khoản giao dịch 21 triệu đồng tại một quán cà phê: Chủ quán bị bắt

21:49 , 18/07/2026
Đào móng làm nhà phát hiện quả bom nặng 350 kg còn nguyên kíp nổ

Đào móng làm nhà phát hiện quả bom nặng 350 kg còn nguyên kíp nổ

21:34 , 18/07/2026
Lũ quét khủng khiếp xuyên thủng những ngôi nhà bê tông ở Lai Châu

Lũ quét khủng khiếp xuyên thủng những ngôi nhà bê tông ở Lai Châu

21:16 , 18/07/2026
Bắc Bộ sắp đón đợt mưa to đến rất to

Bắc Bộ sắp đón đợt mưa to đến rất to

20:59 , 18/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên