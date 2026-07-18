Ngày 17/7,Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh (Phòng Cảnh sát kinh tế) cho biết tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Lê Nguyễn Trọng Nghĩa (sinh năm 1999, cư trú tại xã Chợ Mới, tỉnh An Giang) về tội Tham ô tài sản.

Quá trình điều tra xác định, trong khoảng thời gian từ tháng 3/2024, đối tượng Lê Nguyễn Trọng Nghĩa là nhân viên giao hàng của một Công ty Cổ phần dịch vụ giao hàng nhanh chi nhánh tỉnh Tây Ninh và được công ty giao nhiệm vụ giao hàng và thu hộ tiền (COD).

Tuy nhiên lợi dụng nhiệm vụ được doanh nghiệp giao quản lý tiền thu hộ của khách hàng, Nghĩa đã lén lút chiếm đoạt số tiền thu hộ của khách hàng nhiều lần, không nộp về công ty theo quy định. Khi bị phát hiện, đối tượng bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Bước đầu Cơ quan điều tra xác định đối tượng đã chiếm đoạt tiền của nhiều đơn hàng với tổng giá trị gần 40 triệu đồng để tiêu xài cá nhân…

Tại Cơ quan điều tra, trước những tài liệu, chứng cứ rõ ràng, đối tượng Nghĩa hoàn toàn thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh (Phòng Cảnh sát kinh tế) tiếp tục củng cố chứng cứ, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để xác định và thu hồi số tiền mà đối tượng chiếm đoạt của doanh nghiệp, mở rộng điều tra để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.