Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công an Hà Nội cảnh báo nhận được kiểu tin nhắn SMS này phải xóa ngay nếu không muốn mất tiền trong tài khoản

18-11-2025 - 18:12 PM | Kinh tế số

Công an tiếp tục khuyến cáo cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo qua tin nhắn.

Công an Hà Nội cảnh báo nhận được kiểu tin nhắn SMS này phải xóa ngay nếu không muốn mất tiền trong tài khoản- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Thời gian gần đây, nhiều người dân nhận được tin nhắn, cuộc gọi, thông báo “phạt nguội” của lực lượng Cảnh sát giao thông yêu cầu truy cập vào đường link “lạ” để nộp phạt. Người dân cần cảnh giác trước thủ đoạn này để tránh mắc bẫy của đối tượng lừa đảo.

Công an Hà Nội cảnh báo nhận được kiểu tin nhắn SMS này phải xóa ngay nếu không muốn mất tiền trong tài khoản- Ảnh 2.

Cảnh giác trước tin nhắn lừa đảo

Người dân tuyệt đối không cài đặt ứng dụng lạ từ đường link không xác minh, không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP hay cấp quyền truy cập điện thoại cho bất kỳ phần mềm nào không rõ nguồn gốc. Nếu người dân cài đặt các phần mềm này, các đối tượng có thể chiếm quyền điều khiển điện thoại để đánh cắp dữ liệu, tiền trong tài khoản ngân hàng.

Công an TP Hà Nội khẳng định, hiện nay, không có hình thức thông báo vi phạm trật tự an toàn giao thông qua tin nhắn hoặc điện thoại. Các trường hợp vi phạm đều được cơ quan Công an gửi thông báo bằng văn bản, mời chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến trụ sở cơ quan Công an làm việc. Trường hợp nhận được thông báo vi phạm từ các cơ quan chức năng, chủ phương tiện cần trực tiếp đến địa chỉ được nêu trong thông báo để làm việc với cơ quan Công an.

Người dân có nhu cầu tra cứu vi phạm hành chính có thể truy cập Trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông tại địa chỉ: " www.csgt.vn" ; hoặc qua Ứng dụng VNeTraffic do Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an vận hành.

Công an Hà Nội cảnh báo nhận được kiểu tin nhắn SMS này phải xóa ngay nếu không muốn mất tiền trong tài khoản- Ảnh 3.


Công an TP Hà Nội đề nghị người dân cần cảnh giác, tuyên truyền đến người thân, bạn bè về thủ đoạn trên, tránh “mắc bẫy của đối tượng xấu”.

MT

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đẩy mạnh điều tra các nền tảng thương mại điện tử

Đẩy mạnh điều tra các nền tảng thương mại điện tử Nổi bật

Khởi tố nhóm lập tiền ảo SPIN, thu lợi bất chính 12 tỷ theo mô hình đa cấp

Khởi tố nhóm lập tiền ảo SPIN, thu lợi bất chính 12 tỷ theo mô hình đa cấp Nổi bật

Xu hướng chuyển dịch thành trung tâm dữ liệu AI của các "trang trại đào tiền ảo"

Xu hướng chuyển dịch thành trung tâm dữ liệu AI của các "trang trại đào tiền ảo"

17:30 , 18/11/2025
Việt Nam cần nhân lực lớn làm chủ, phát triển dịch vụ, ứng dụng trên nền tảng 5G/6G

Việt Nam cần nhân lực lớn làm chủ, phát triển dịch vụ, ứng dụng trên nền tảng 5G/6G

17:00 , 18/11/2025
TikTok gửi cảnh báo lừa đảo trực tuyến trực tiếp trong ứng dụng

TikTok gửi cảnh báo lừa đảo trực tuyến trực tiếp trong ứng dụng

16:32 , 18/11/2025
Shopee siết chính sách hoàn trả hàng: Chỉ VIP và người mua sắm nhiều mới được hoàn hàng không lý do

Shopee siết chính sách hoàn trả hàng: Chỉ VIP và người mua sắm nhiều mới được hoàn hàng không lý do

16:30 , 18/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên