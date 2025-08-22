Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Công an Hà Nội cảnh báo quan trọng, người dùng MoMo và ví điện tử đặc biệt chú ý

22-08-2025 - 22:23 PM | Sống

Công an Hà Nội vừa cảnh báo một số kịch bản lừa đảo lợi dụng việc thanh toán qua ví điện tử mà người dùng cần lưu ý.

Từ ngày 1/7/2025, ví điện tử chính thức được công nhận là phương tiện thanh toán tương tự tài khoản ngân hàng, thẻ và tiền mặt. Người dùng có thể chuyển tiền giữa các ví, hoặc từ ví sang tài khoản ngân hàng và ngược lại. Lợi dụng điều này, các đối tượng đã dựng lên nhiều kịch bản tinh vi để chiếm đoạt tài sản.

Một số kịch bản lừa đảo được các đối tượng sử dụng như:

- Giả mạo nhân viên của các công ty có ví điện tử uy tín như: VNPAY, ZaloPay, MoMo... gọi điện hỗ trợ cập nhật, xác thực thông tin ví để yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP nhằm chiếm đoạt tiền trong ví hoặc trong tài khoản ngân hàng.

- Giả mạo giao diện hoặc tin nhắn từ ví điện tử (ZaloPay, Momo, ShopeePay, v.v.) với nội dung “bạn vừa nhận được tiền” hoặc “xác nhận giao dịch liên ví” gửi kèm đường link giả (phishing site) yêu cầu đăng nhập để “nhận tiền” sau đó đánh cắp tài khoản và OTP chiếm đoạt tiền trong tài khoản.

- Lôi kéo nạn nhân nhận/chuyển tiền qua nhiều ví khác nhau với lý do “làm nhiệm vụ nhận thưởng”, “hỗ trợ giải ngân khoản vay”. Hệ quả: Nạn nhân vừa mất tiền (do chuyển ra ngoài) vừa có thể bị liên đới trong các vụ rửa tiền hoặc lừa đảo dây chuyền.

- Gọi điện thoại, gửi email, nhắn tin thông báo khách hàng trúng thưởng chương trình khuyến mãi của Ví điện tử, yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin hoặc nộp phí để hoàn thiện thủ tục nhận quà bằng cách bấm vào link, quét mã QR hoặc yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản/ví của kẻ gian.

- Tạo các chương trình khuyến mại giả (ví dụ: “Chuyển liên ví nhận hoàn 50% giá trị”), yêu cầu nạn nhân chuyển tiền trước để “xác nhận giao dịch”. Dùng các kênh mạng xã hội, group mua bán online để phát tán.

- Phát tán app giả mạo ví điện tử hoặc tiện ích “chuyển liên ví nhanh” nhằm cài mã độc. Khi người dùng đăng nhập, toàn bộ thông tin và mã OTP bị đánh cắp và chiếm đoạt. Chỉ cần người dùng cung cấp thông tin bảo mật và làm theo hướng dẫn sẽ mất kiểm soát Ví và tiền trong Ví.

Trước tình hình này, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác cao độ với các tin nhắn, cuộc gọi, email yêu cầu quét mã QR hoặc truy cập đường link lạ. Người dùng tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, mật khẩu, mã OTP cho bất kỳ ai, kể cả nhân viên ngân hàng hay nhân viên ví điện tử.

Công an cũng khuyến nghị người dân cần nâng cao cảnh giác khi liên kết ví điện tử với tài khoản/thẻ ngân hàng, không đăng ký tài khoản hộ người khác, đồng thời thay đổi mật khẩu thường xuyên, tránh đặt các mật khẩu dễ đoán như ngày sinh hay số điện thoại.

