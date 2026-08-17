Công an Hà Nội thông tin kết quả giải quyết vụ tai nạn trên phố Nguyễn Huy Tự

Vụ tai nạn xảy ra trên phố Nguyễn Huy Tự do ông Nguyễn Sỹ Cương gây ra đã khiến người con gái tử vong, còn người bố bị chấn thương, hiện nay sức khỏe tương đối ổn định. Vụ việc được Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội thụ lý; kết quả xử lý đã được thông báo tới gia đình nạn nhân. Tuy nhiên, thời gian gần đây, các tổ chức khủng bố, các đối tượng chống phá đã lợi dụng vụ việc này để kích động, xúi giục trên không gian mạng, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự.

Phát biểu trên bản tin Thời sự VTV1 tối 17/8, ông Đỗ Việt Hùng, bố của nạn nhân cho biết, vụ việc đã được cơ quan điều tra giải quyết rất rõ ràng.

"Tôi hoàn toàn đồng ý với kết quả của cơ quan điều tra, không có khiếu nại, không có sự phân vân, thắc mắc gì liên quan đến cách giải quyết của cơ quan điều tra đối với sự việc của gia đình chúng tôi", ông Đỗ Việt Hùng nói.

Quá trình điều tra, xác minh vụ việc, các đơn vị của Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm dấu vết phương tiện, chiều hướng va chạm giữa các phương tiện, ghi lời khai của các bên liên quan. Kết quả xác minh, xác định vụ tai nạn xảy ra là do hành vi đi sai làn đường, phần đường của ông Nguyễn Sỹ Cương.

Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội cho biết, Cơ quan điều tra trên cơ sở đánh giá toàn diện tài liệu, chứng cứ thu thập được xác định ông Nguyễn Sỹ Cương đã vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, quy định tại khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự. Ông Nguyễn Sỹ Cương đã thành khẩn khai nhận tất cả các hành vi của mình và tích cực khắc phục hậu quả, được phía gia đình nạn nhân ghi nhận và có đơn đề nghị miễn truy cứu trách nhiệm hình sự. Phía gia đình nạn nhân cũng đề nghị cơ quan chức năng sớm kết thúc vụ việc để gia đình ổn định cuộc sống.

Đại tá Nguyễn Đức Long thông tin thêm, qua quá trình điều tra và qua xét nghiệm không phát hiện thấy có nồng độ cồn trong cơ thể của ông Nguyễn Sỹ Cương. Ông Nguyễn Sỹ Cương có đầy đủ bằng lái xe theo quy định của pháp luật. Căn cứ vào những tài liệu, chứng cứ đã thu thập được, trên cơ sở đánh giá khách quan, toàn diện tất cả tài liệu, đối chiếu với các căn cứ quy định của pháp luật, ông Nguyễn Sỹ Cương có đủ điều kiện để được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ông Ngô Hồng Sơn, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TP. Hà Nội cho hay, ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn giao thông, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội cũng đã cử kiểm sát viên phối hợp với cơ quan điều tra và các đơn vị có liên quan để thực hiện khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu. Đối với các quyết định tố tụng của cơ quan điều tra Công an thành phố Hà Nội, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã tiến hành kiểm sát và cũng nhận thấy các quyết định của cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội là có căn cứ và theo quy định của pháp luật.

Người dân cần hết sức tỉnh táo, tránh bị lôi kéo bởi các phần tử phản động

Đại diện Bộ Công an cho biết, vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường Nguyễn Huy Tự đã được các cơ quan chức năng giải quyết đúng quy trình, quy định của pháp luật và được gia đình nạn nhân đồng thuận kết quả. Tuy nhiên, thời gian gần đây, lợi dụng vụ việc này và các vụ vi phạm hành chính, hình sự, các thế lực thù địch phản động liên tiếp đăng tải thông tin sai lệch nhằm gây hoang mang dư luận.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an, Bộ Công an đã phát hiện âm mưu, ý đồ hoạt động lợi dụng kích động gây rối hết sức nguy hiểm của các thế lực thù địch, phản động, phần tử xấu, nhất là đối tượng khủng bố Việt Tân đã cố tình xâu chuỗi các vụ việc đơn lẻ nêu trên cùng một số vụ việc khác để tác động, lôi kéo giới trẻ, học sinh, sinh viên, gây mất an ninh trật tự.

Từ tình hình trên, Bộ Công an khuyến cáo người dân cần hết sức tỉnh táo và nâng cao cảnh giác. Mỗi người dân, nhất là các bạn trẻ, khi tham gia không gian mạng cần xây dựng cho mình sức đề kháng tự nhiên, không chia sẻ thông tin khi chưa được kiểm chứng và không để bị lôi kéo vào các hoạt động gây phức tạp an ninh trật tự, vi phạm pháp luật.



