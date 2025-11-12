Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công an Hà Nội thông tin vụ người phụ nữ tố bị khách sạn 'bùng' phòng dù đã thanh toán tiền

12-11-2025 - 08:34 AM | Sống

Công an Hà Nội thông tin vụ người phụ nữ tố bị khách sạn 'bùng' phòng dù đã thanh toán tiền

TPO - Công an phường Ô Chợ Dừa (Hà Nội) đã xác minh làm rõ vụ người phụ nữ tố bị khách sạn trên phố Hàng Cháo 'bùng' phòng dù đã thanh toán tiền. Quá trình kiểm tra, cơ quan Công an còn phát hiện nhiều vi phạm tại cơ sở này.

Công an Hà Nội thông tin vụ người phụ nữ tố bị khách sạn 'bùng' phòng dù đã thanh toán tiền- Ảnh 1.

Công an làm việc với chủ khách sạn và người liên quan. Ảnh: CAHN

Trước đó, ngày 10/11, Công an phường Ô Chợ Dừa nhận được thông tin phản ánh về việc khách sạn Royal Hostel, số 19 Hàng Cháo, phường Ô Chợ Dừa, TP Hà Nội “bùng” phòng dù khách đã thanh toán đủ tiền. Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an phường Ô Chợ Dừa đã phân công cán bộ xác minh, làm rõ vụ việc.

Sáng ngày 11/11, Công an phường Ô Chợ Dừa đã mời chủ cơ sở và người có liên quan đến để làm rõ sự việc.

Tại cơ quan Công an, bà N.T.Q.H - chủ cơ sở Royal Hostel và anh T. T.A - người trông nhà cho biết, cơ sở Royal Hostel mở ra với mục đích cho thuê căn hộ. Tuy nhiên, lúc vắng khách, cơ sở cho khách thuê ngắn hạn và có nhận đặt phòng của 1 khách tên là N.Y.Q qua App AGODA, song ngày 7/11 khách không đến nhận phòng.

Đến khoảng 2h ngày 9/11, khách đến nhận phòng thì được anh T.A - người trông nhà ban đêm cho biết cơ sở đã hết phòng, không bố trí được phòng khác cho khách, dẫn đến người thuê phòng bức xúc, quay clip và đăng tải lên mạng xã hội.

Sau khi sự việc trên xảy ra, bà H đã liên hệ với khách để xin lỗi và xin hoàn lại tiền. Ngoài ra, bà H đã liên hệ bộ phận quản trị App AGODA để nhờ hỗ trợ hoàn tiền cho khách và khách hàng đã đồng ý xóa bài trên mạng xã hội.

Công an phường Ô Chợ Dừa đã tổ chức kiểm tra hành chính đối với cơ sở Royal Hostel, ghi nhận các tồn tại, vi phạm như: Cơ sở đã không thực hiện đúng các quy định về thông báo lưu trú; Hoạt động kinh doanh ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự khi chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự; Không bảo quản, bảo dưỡng phương tiện chữa cháy.

Hiện Công an phường Ô Chợ Dừa tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính để xử lý các vi phạm trên của cơ sở theo quy định của pháp luật.

209 chủ xe máy có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Theo Thanh Hà

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Sau 50 tuổi, tôi hối hận vì không biết bộ môn này sớm hơn: Giúp cơ thể dẻo dai, sống khỏe, kéo dài tuổi thọ

Sau 50 tuổi, tôi hối hận vì không biết bộ môn này sớm hơn: Giúp cơ thể dẻo dai, sống khỏe, kéo dài tuổi thọ Nổi bật

Mua vàng ít bị mẹ mắng nhất

Mua vàng ít bị mẹ mắng nhất Nổi bật

Bỏ về trước để trốn "chia bill" họp lớp, ai ngờ lớp trưởng có hành động khiến tôi cả đời không quên

Bỏ về trước để trốn "chia bill" họp lớp, ai ngờ lớp trưởng có hành động khiến tôi cả đời không quên

08:20 , 12/11/2025
Khám mắt định kỳ – Thói quen nhỏ, lợi ích lớn cho đôi mắt sáng khỏe

Khám mắt định kỳ – Thói quen nhỏ, lợi ích lớn cho đôi mắt sáng khỏe

08:00 , 12/11/2025
Vào thang máy, nhìn thấy hành xử này của những đứa trẻ, tôi liền biết ngay chúng được gia đình dạy dỗ rất tốt

Vào thang máy, nhìn thấy hành xử này của những đứa trẻ, tôi liền biết ngay chúng được gia đình dạy dỗ rất tốt

06:11 , 12/11/2025
Sau tuổi 50, tôi đã làm 4 việc “vô lương tâm” với họ hàng: Giờ đây sống một cuộc sống rất hạnh phúc

Sau tuổi 50, tôi đã làm 4 việc “vô lương tâm” với họ hàng: Giờ đây sống một cuộc sống rất hạnh phúc

05:18 , 12/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên