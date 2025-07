Công an Hà Nội vừa phát thông báo quan trọng mới, người dân cần đặc biệt chú ý

1. Phòng Cảnh sát giao thông đăng ký các loại xe sau: xe ô tô, rơ mooc, sơ mi rơ mooc, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ, các loại xe có kết cấu tương tự xe ô tô (sau đây viết gọn là xe ô tô), xe mô tô, xe gắn máy và các loại xe có kết cấu tương tự xe mô tô và xe máy chuyên dùng của tổ chức, cá nhân có trụ sở, cư trú trong tỉnh.

2. Công an cấp xã đăng ký xe ô tô, xe máy chuyên dùng, xe mô tô của tổ chức, cá nhân trong nước có trụ sở, cư trú trong tỉnh; trừ xe có nguồn gốc tịch thu.

Theo đó; tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký xe ô tô, mô tô, xe máy chuyên dùng có thể được lựa chọn đăng ký xe tại Phòng Cảnh sát giao thông hoặc bất cứ Công an cấp xã nào trong địa bàn thành phố nơi cư trú hoặc có trụ sở.

Riêng đối với xã có một phần địa giới hành chính được chia tách, hợp nhất với nhiều đơn vị hành chính cấp xã mới thì trong thời gian chờ hoàn thiện dữ liệu dân cư, công tác đăng ký xe cho tổ chức, cá nhân tại địa bàn xã do Phòng Cảnh sát giao thông thực hiện.

Đối với xe có nguồn gốc tịch thu được thực hiện đăng ký tại Phòng Cảnh sát giao thông.

THÔNG TIN ĐỊA CHỈ CÁC ĐIỂM ĐĂNG KÝ XE

1. Phòng Cảnh sát giao thông:

Tổ chức đăng ký xe tại 03 Cơ sở đăng ký xe để thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong công tác đăng ký xe:

1.1. Cơ sở đăng ký xe số 1; địa chỉ 342B Thái Hà, phường Đống Đa, Hà Nội: Tổ chức đăng ký xe cho tổ chức, cá nhân có trụ sở, cư trú trong thành phố.

1.2. Cơ sở đăng ký xe số 2; địa chỉ số 1234 Đường Láng, phường Láng, Hà Nội: Tổ chức đăng ký cho tổ chức, cá nhân trong nước có trụ sở, cư trú trong thành phố.

1.3. Cơ sở đăng ký xe số 3; địa chỉ số 2 Nguyễn Khuyến, phường Hà Đông, Hà Nội: Tổ chức đăng ký cho tổ chức, cá nhân trong nước có trụ sở, cư trú trong thành phố.

Tuy nhiên; để thuận tiện về khoảng cách và thời gian di chuyển, cũng như hạn chế số lượng hồ sơ đăng ký dồn tại 01 điểm đăng ký xe (thuộc Phòng CSGT hoặc Công an cấp xã) thì tổ chức, cá nhân có trụ sở, cư trú tại các xã, phường sau đây có thể lựa chọn đăng ký xe tại các Cơ sở Đăng ký xe thuộc Phòng Cảnh sát giao thông như sau:

(1) Cơ sở đăng ký xe số 1, gồm: Các phường Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Ô Chợ Dừa, Láng, Hai Bà Trưng, Bạch Mai, Vĩnh Tuy, Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Hồng Hà, Long Biên, Bồ Đề, Việt Hưng, Phúc Lợi, Thanh Liệt; các xã Đông Anh, Thư Lâm, Phúc Thịnh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Phù Đổng, Thuận An, Gia Lâm, Bát Tràng, Mê Linh, Yên Lãng,Tiến Thắng, Quang Minh, Sóc Sơn, Nội Bài, Kim Anh, Đa Phúc, Trung Giã, Thạch Thất, Hạ Bằng, Tây Phương, Hòa Lạc, Yên Xuân, Thanh Trì, Đại Thanh, Ngọc Hồi, Nam Phù.

(2) Cơ sở đăng ký xe số 2, gồm: Các phường Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Tây Tựu, Phú Diễn, Xuân Đỉnh, Đông Ngạc, Thượng Cát, Cầu Giấy, Nghĩa Đô, Yên Hòa, Tây Hồ, Phú Thượng, Sơn Tây, Tùng Thiện; các xã Quảng Oai, Đoài Phương, Vật Lại, Cổ Đô, Bất Bạt, Suối Hai, Ba Vì, Yên Bài, Minh Châu, Đan Phượng, Ô Diên, Liên Minh, Hoài Đức, Dương Hòa, Sơn Đồng, An Khánh, Phúc Thọ, Phúc Lộc, Hát Môn, Quốc Oai, Hưng Đạo, Kiều Phú, Phú Cát.

(3) Cơ sở đăng ký xe số 3, gồm: Các phường Hà Đông, Dương Nội, Yên Nghĩa, Phú Lương, Kiến Hưng, Hoàng Mai, Vĩnh Hưng, Tương Mai, Định Công, Hoàng Liệt, Yên Sở, Lĩnh Nam, Từ Liêm, Xuân Phương, Tây Mỗ, Đại Mỗ, Thanh Xuân, Khương Đình, Phương Liệt, Chương Mỹ; các xã Phú Nghĩa, Xuân Mai, Trần Phú, Hòa Phú, Quảng Bị, Phúc Sơn, Hồng Sơn, Mỹ Đức, Hương Sơn, Phú Xuyên, Phượng Dực, Chuyên Mỹ, Đại Xuyên, Thanh Oai, Bình Minh, Tam Hưng, Dân Hòa, ThườngTín, Thượng Phúc, Chương Dương, Hồng Vân, Vân Đình, Ứng Thiên, Hòa Xá, Ứng Hòa.

2. Công an cấp xã:

Tổ chức đăng ký xe ô tô, xe máy chuyên dùng, xe mô tô của tổ chức, cá nhân trong nước có trụ sở, cư trú trong tỉnh; trừ xe có nguồn gốc tịch thu.

Gồm các địa điểm đăng ký xe sau:

2.1. Phường Đống Đa: 119 Thái Hà, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội.

2.2. Phường Kim Liên: 321 Tây Sơn, phường Kim Liên, thành phố Hà Nội.

2.3. Phường Văn Miếu-Quốc Tử Giám: 138 Ngõ Văn Chương, phường Văn Miếu-Quốc Tử Giám, thành phố Hà Nội.

2.4. Phường Ô Chợ Dừa: 63 Vũ Thạnh, phường Ô Chợ Dừa, thành phố Hà Nội.

2.5. Phường Láng: 1180 Đường Láng, phường Láng, thành phố Hà Nội.

2.6. Phường Hai Bà Trưng: 41 Nguyễn Đình Chiểu, phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

2.7. Phường Bạch Mai: 127 Bạch Mai, phường Bạch Mai, thành phố Hà Nội.

2.8. Phường Vĩnh Tuy: 15 Ngõ 230 Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, thành phố Hà Nội.

2.9. Phường Hoàn Kiếm: Số 2 Cổ Tân, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

2.10. Phường Cửa Nam: 9 Phan Chu Trinh, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội.

2.11. Phường Hồng Hà: Số 6 Phố Bảo Linh, phường Hồng Hà, thành phố Hà Nội.

2.12. Phường Long Biên: Số 197 đường Bát Khối, phường Long Biên, thành phố Hà Nội.

2.13. Phường Bồ Đề: Số 8 Gia Thụy, phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội.

2.14. Phường Việt Hưng: Số 3 Phan Văn Đáng, phường Việt Hưng, thành phố Hà Nội.

2.15. Phường Phúc Lợi: Số 1 Cầu Bây, phường Phúc Lợi, thành phố Hà Nội.

2.16. Phường Ba Đình: 116 Quán Thánh, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội.

2.17. Phường Ngọc Hà: 444 Đội Cấn, phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội.

2.18. Phường Giảng Võ: 29 Nguyễn Chí Thanh, phường Giảng Võ, thành phố Hà Nội.

2.19. Phường Tây Tựu: TDP Trung 5, phường Tây Tựu, thành phố Hà Nội.

2.20. Phường Phú Diễn: 1A Đường Đức Diễn, phường Phú Diễn, thành phố Hà Nội.

2.21. Phường Xuân Đỉnh: 176 Xuân Đỉnh, phường Xuân Đỉnh, thành phố Hà Nội.

2.22. Phường Đông Ngạc: 126 Thụy Phương, phường Đông Ngạc, thành phố Hà Nội.

2.23. Phường Thượng Cát: Phố Kỹ Vũ, phường Thượng Cát, thành phố Hà Nội.

2.24. Phường Cầu Giấy: Số 1 Ngõ 84 Trần Thái Tông, phường Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

2.25. Phường Nghĩa Đô: 601 Phạm Văn Đồng, phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội.

2.26. Phường Yên Hòa: 73 Đỗ Quang, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội.

2.27. Phường Tây Hồ: 186 Xuân Diệu, phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

2.28. Phường Phú Thượng: Số 1 Phú Xá, phường Phú Thượng, thành phố Hà Nội.

2.29. Phường Hà Đông: 163 Lê Hồng Phong, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội.

2.30. Phường Dương Nội: HC02 An Phú Shop Villa, đô thị Dương Nội, phường Dương Nội, thành phố Hà Nội.

2.31. Phường Yên Nghĩa: Tổ 10, phường Yên Nghĩa, thành phố Hà Nội.

2.32. Phường Phú Lương: Bắc Lãm 8, phường Phú Lương, thành phố Hà Nội.

2.33. Phường Kiến Hưng: 51 Tổ 4, Đa Sỹ, phường Kiến Hưng, thành phố Hà Nội.

2.34. Phường Hoàng Mai: 989 Tam Trinh, phường Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

2.35. Phường Vĩnh Hưng: 72 Đặng Trần Đức, phường Vĩnh Hưng, thành phố Hà Nội.

2.36. Phường Tương Mai: 261 Phố Vọng, phường Tương Mai, thành phố Hà Nội.

2.37. Phường Định Công: Ngõ 12 Định Công Hạ, phường Định Công, thành phố Hà Nội.

2.38. Phường Hoàng Liệt: 2 Bùi Huy Bích, phường Hoàng Liệt, thành phố Hà Nội.

2.39. Phường Yên Sở: Tầng 2, TN Liên Cơ Quan, 8 Ngõ 6 Bùi Huy Bích, phường Yên Sở, thành phố Hà Nội.

2.40. Phường Lĩnh Nam: 2 Ngõ 22 Khuyến Lương, phường Lĩnh Nam, thành phố Hà Nội.

2.41. Phường Từ Liêm: Số 2 Châu Văn Liêm, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

2.42. Phường Xuân Phương: 390 Đường Phương Canh, phường Xuân Phương, thành phố Hà Nội.

2.43. Phường Tây Mỗ: Số 6 phố Cầu Cốc, phường Tây Mỗ, thành phố Hà Nội.

2.44. Phường Đại Mỗ: Tòa nhà CT3, KĐTM Trung Văn, phường Đại Mỗ, thành phố Hà Nội.

2.45. Phường Thanh Xuân: 330 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

2.46. Phường Khương Đình: 62 Kim Giang, phường Khương Đình, thành phố Hà Nội.

2.47. Phường Phương Liệt: 128 Phố Vọng, phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội.

2.48. Phường Sơn Tây: 24 Phố Vân Gia, phường Sơn Tây, thành phố Hà Nội.

2.49. Phường Tùng Thiện: 229 Trung Sơn Trầm, phường Tùng Thiện, thành phố Hà Nội.

2.50. Xã Đoài Phương: Thôn Thiên Lộc, xã Đoài Phương, thành phố Hà Nội.

2.51. Phường Chương Mỹ: 98 Bắc Sơn, phường Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

2.52. Xã Phú Nghĩa: Yên Trường 1, xã Phú Nghĩa, thành phố Hà Nội.

2.53. Xã Xuân Mai: Tổ 6, Xuân Hà, xã Xuân Mai, thành phố Hà Nội.

2.54. Xã Trần Phú: Thôn Trung Tiến, xã Trần Phú, thành phố Hà Nội.

2.55. Xã Hòa Phú: Thôn Trung, xã Hòa Phú, thành phố Hà Nội.

2.56. Xã Quảng Bị: Đội 7, Thôn 2, xã Quảng Bị, thành phố Hà Nội.

2.57. Xã Phúc Sơn: Thôn Phúc Lâm Trung, xã Phúc Sơn, thành phố Hà Nội.

2.58. Xã Hồng Sơn: 2 Đường Nghĩa Nội, Thôn Nội, xã Hồng Sơn, thành phố Hà Nội.

2.59. Xã Mỹ Đức: Khu C5, Tế Tiêu, xã Mỹ Đức, thành phố Hà Nội.

2.60. Xã Hương Sơn: Đội 10, Kim Bôi, xã Hương Sơn, thành phố Hà Nội.

2.61. Xã Phú Xuyên: Tiểu khu Thao Chính, xã Phú Xuyên, thành phố Hà Nội.

2.62. Xã Phượng Dực: Thôn Nội, xã Phượng Dực, thành phố Hà Nội.

2.63. Xã Chuyên Mỹ: Thôn Giẽ Hạ, xã Chuyên Mỹ, thành phố Hà Nội.

2.64. Xã Đại Xuyên: Thôn Vĩnh Ninh, xã Đại Xuyên, thành phố Hà Nội.

2.65. Xã Thanh Oai: 93 Kim Bài, xã Thanh Oai, thành phố Hà Nội.

2.66. Xã Bình Minh: Thôn Thượng, xã Bình Minh, thành phố Hà Nội.

2.67. Xã Tam Hưng: 55 Khu Trung Tâm, xã Tam Hưng, thành phố Hà Nội.

2.68. Xã Dân Hòa: Thôn Phúc Thụy, xã Dân Hòa, thành phố Hà Nội.

2.69. Xã ThườngTín: Đường Lý Tử Tấn, xã Thường Tín, thành phố Hà Nội.

2.70. Xã Thượng Phúc: Thôn Nghiêm Xá, xã Thượng Phúc, thành phố Hà Nội.

2.71. Xã Chương Dương: Thôn Đống Xung, xã Chương Dương, thành phố Hà Nội.

2.72. Xã Hồng Vân: 60 Nguyễn Ý, Cẩm Cơ, xã Hồng Vân, thành phố Hà Nội.

2.73. Xã Vân Đình: 19 Lê Lợi, xã Vân Đình, thành phố Hà Nội.

2.74. Xã Ứng Thiên: Thôn Yên Trường, xã Ứng Thiên, thành phố Hà Nội.

2.75. Xã Hòa Xá: Thôn Ngoại Hoàng, xã Hòa Xá, thành phố Hà Nội.

2.76. Xã Ứng Hòa: Xóm 2, Quảng Tái, xã Ứng Hòa, thành phố Hà Nội.

2.77. Xã Đông Anh: Hội Phụ, Đông Hội, xã Đông Anh, thành phố Hà Nội.

2.78. Xã Thư Lâm:Thôn Mạnh Tân, xã Thư Lâm, thành phố Hà Nội.

2.79. Xã Phúc Thịnh: Thôn Bến Trung, xã Phúc Thịnh, thành phố Hà Nội.

2.80. Xã Thiên Lộc: Thôn Đại Độ, xã Thiên Lộc, thành phố Hà Nội.

2.81. Xã Vĩnh Thanh: Ngã tư Cổ Điển, xã Vĩnh Thanh, thành phố Hà Nội.

2.82. Xã Phù Đổng: Phù Đổng 2, xã Phù Đổng, thành phố Hà Nội.

2.83. Xã Thuận An: 257 Đường Ỷ Lan, xã Thuận An, thành phố Hà Nội.

2.84. Xã Gia Lâm: 212 Đường Kiêu Kỵ, Thôn Gia Cốc, xã Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

2.85. Xã Bát Tràng: Thôn Thuận Tốn, xã Bát Tràng, thành phố Hà Nội.

2.86. Xã Mê Linh: KĐT Hà Phong, Trung Hậu Đông, xã Mê Linh, thành phố Hà Nội.

2.87. Xã Yên Lãng: Thôn 1, xã Yên Lãng, thành phố Hà Nội.

2.88. Xã Tiến Thắng: Thôn Phú Hữu, xã Tiến Thắng, thành phố Hà Nội.

2.89. Xã Quang Minh: Tổ 2, xã Quang Minh, thành phố Hà Nội.

2.90. Xã Sóc Sơn: Số 2 Ngõ 1 Núi Đôi, Tổ 3, xã Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.

2.91. Xã Nội Bài: Thụy Hương, xã Phú Cường, thành phố Hà Nội.

2.92. Xã Kim Anh: Thắng Trí, xã Kim Anh, thành phố Hà Nội.

2.93. Xã Đa Phúc: Thôn Tảo Tiên, xã Đa Phúc, thành phố Hà Nội.

2.94. Xã Trung Giã: 155 Phố Nỷ, xã Trung Giã, thành phố Hà Nội.

2.95. Xã Thạch Thất: 436 Đường Tỉnh lộ 419, xã Thạch Thất, thành phố Hà Nội.

2.96. Xã Hạ Bằng: Yên Lạc 1, xã Hạ Bằng, thành phố Hà Nội.

2.97. Xã Tây Phương: Thôn Miễu, xã Tây Phương, thành phố Hà Nội.

2.98. Xã Hòa Lạc: Thôn 1, xã Hòa Lạc, thành phố Hà Nội.

2.99. Xã Yên Xuân: Cửa Khâu, xã Yên Xuân, thành phố Hà Nội.

2.100. Xã Thanh Trì: 2 Nguyễn Bặc, xã Thanh Trì, thành phố Hà Nội.

2.101. Phường Thanh Liệt: 794 Kim Giang, phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội.

2.102. Xã Đại Thanh: 250 Phan Trọng Tuệ, xã Đại Thanh, thành phố Hà Nội.

2.103. Xã Ngọc Hồi: Đường Vĩnh Khang, xã Ngọc Hồi, thành phố Hà Nội.

2.104. Xã Nam Phù: Thôn Vạn Phúc 2, xã Nam Phù, thành phố Hà Nội.

2.105. Xã Quảng Oai: 121 Đường Quảng Oai, xã Quảng Oai, thành phố Hà Nội.

2.106. Xã Vật Lại: Thôn Cộng Hòa, xã Vật Lại, thành phố Hà Nội.

2.107. Xã Cổ Đô: Thôn Phú Thịnh, xã Cổ Đô, thành phố Hà Nội.

2.108. Xã Bất Bạt: Thôn Đông Phượng, xã Bất Bạt, thành phố Hà Nội.

2.109. Xã Suối Hai: Thôn Yên Thành, xã Suối Hai, thành phố Hà Nội.

2.110. Xã Ba Vì: Thôn Lặt, xã Ba Vì, thành phố Hà Nội.

2.111. Xã Yên Bài: 202 Thôn Bài, xã Yên Bài, thành phố Hà Nội.

2.112. Xã Minh Châu: Thôn Chu Châu, xã Minh Châu, thành phố Hà Nội.

2.113. Xã Đan Phượng: 3/1 Phan Đình Phùng, xã Đan Phượng, thành phố Hà Nội.

2.114. Xã Ô Diên: Tân Hội, xã Ô Diên, thành phố Hà Nội.

2.115. Xã Liên Minh: Đường 417, Địch Trung, xã Liên Minh, thành phố Hà Nội.

2.116. Xã Hoài Đức: Khu 6, xã Hoài Đức, thành phố Hà Nội.

2.117. Xã Dương Hòa: Thôn Hòa Minh 4, xã Dương Hòa, thành phố Hà Nội.

2.118. Xã Sơn Đồng: Thôn 2, xã Sơn Đồng, thành phố Hà Nội.

2.119. Xã An Khánh: Thôn An Hạ, xã An Khánh, thành phố Hà Nội.

2.120. Xã Phúc Thọ: Thôn 5, xã Phúc Thọ, thành phố Hà Nội.

2.121. Xã Phúc Lộc: Thôn 4, xã Phúc Lộc, thành phố Hà Nội.

2.122. Xã Hát Môn: Thôn Hiệp Lộc 1, xã Hát Môn, thành phố Hà Nội.

2.123. Xã Quốc Oai: TDP Du Nghệ, xã Quốc Oai, thành phố Hà Nội.

2.124. Xã Hưng Đạo: Thông Tình Lam, xã Hưng Đạo, thành phố Hà Nội.

2.125. Xã Kiều Phú: Thôn Liên Trì - Đông Sơn, xã Phú Kiều, thành phố Hà Nội.

2.126. Xã Phú Cát: Bạch Thạch, xã Phú Cát, thành phố Hà Nội.