Công an Hải Phòng bắt nữ quái Hoàng Quỳnh Mai

22-09-2025 - 09:50 AM

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng công an nhanh chóng vào cuộc điều tra và đến 20h cùng ngày đã xác định và bắt giữ Hoàng Quỳnh Mai.

Công an TP Hải Phòng ngày 22/9 cho biết, Công an phường Hải An vừa bắt giữ Hoàng Quỳnh Mai (SN 1977, quê Đồng Thịnh, Ninh Bình; tạm trú tại Đông Hưng, Đông Hải, Hải Phòng), đối tượng thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 19/9/2025, Công an phường Hải An (TP Hải Phòng) tiếp nhận tin báo của bà B.T.T., trú tại địa phương, về việc bị kẻ gian lấy trộm 3 triệu đồng tiền mặt và một điện thoại OPPO A38 tại khu vực chợ Lũng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng công an nhanh chóng vào cuộc điều tra. Đến 20h cùng ngày, Công an phường Hải An đã xác định và bắt giữ Hoàng Quỳnh Mai là thủ phạm gây ra vụ trộm. Tang vật gồm số tiền 3 triệu đồng và chiếc điện thoại đã được thu giữ.

Đối tượng Mai tại cơ quan công an

Đối tượng Mai tại cơ quan công an - Ảnh: CA Hải Phòng

Quá trình đấu tranh, Mai khai nhận trước đó đã thực hiện thêm 2 vụ trộm cắp tài sản khác tại các địa bàn quận Đồ Sơn (Hải Phòng) và huyện Kinh Môn (tỉnh Hải Dương).

Hiện 2 vụ án này được Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng tiếp nhận, thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Điều 173 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) – Tội trộm cắp tài sản:

    Người nào trộm cắp tài sản trị giá từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng thuộc các trường hợp như tái phạm nguy hiểm, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội… thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Phạm tội thuộc các trường hợp: có tổ chức; có tính chuyên nghiệp; chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng; lợi dụng thiên tai, dịch bệnh… thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm. Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng, hoặc lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp thì bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm. Chiếm đoạt tài sản trị giá 500 triệu đồng trở lên thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5 triệu đến 50 triệu đồng.


Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng lừa đảo vay nặng lãi


Theo Trang Anh

Đời sống & pháp luật

