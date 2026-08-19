Công an kiểm tra một bãi xe lúc 4 giờ 30 phút

Ngày 18/8, Công an TP Đà Nẵng thông tin, thực hiện Công văn của Công an phường Hòa Cường, vào lúc 4 giờ 30 phút ngày 18/8, Tổ Cảnh sát trật tự phối hợp Tổ Phòng, chống tội phạm và Tổ Cảnh sát khu vực tổ chức kiểm tra, test nhanh chất ma túy đối với lái xe tại Bãi xe Nguyễn Sơn Trà – Bạch Đằng nối dài.

Qua kiểm tra, lực lượng Công an đã tiến hành test nhanh 29/29 lái xe. Kết quả, 100% trường hợp đều âm tính với chất ma túy.

Hoạt động kiểm tra nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy; đồng thời kịp thời ngăn chặn nguy cơ người điều khiển phương tiện sử dụng chất ma túy, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn.

Thông qua công tác kiểm tra, lực lượng Công an cũng tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của đội ngũ lái xe, nhất là việc tuyệt đối không sử dụng ma túy, chất kích thích trước và trong khi điều khiển phương tiện.

Thời gian tới, Công an phường Hòa Cường tiếp tục tăng cường rà soát, kiểm tra tại các địa bàn, khu vực có nguy cơ phát sinh tội phạm, tệ nạn ma túy; chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định, góp phần giữ vững an ninh, trật tự và cuộc sống bình yên của Nhân dân.