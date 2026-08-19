Công an thông báo đến tất cả những ai nhận được tin nhắn có nội dung sau

Thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, theo cảnh báo của Bưu điện Việt Nam, thời gian gần đây, một số đối tượng đã sử dụng thủ đoạn giả mạo Bưu điện Việt Nam để lừa đảo người dân thông qua việc gửi tin nhắn thông báo có bưu kiện sắp được phát nhưng địa chỉ nhận hàng chưa đầy đủ, yêu cầu người nhận bấm vào đường link lạ để cập nhật địa chỉ. Đây là thủ đoạn có nguy cơ dẫn dụ người dùng truy cập website giả mạo, cung cấp thông tin cá nhân hoặc thực hiện các thao tác không an toàn. Người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không truy cập các đường link lạ để tránh bị đánh cắp thông tin cá nhân và tài khoản ngân hàng.

Theo ghi nhận, đối tượng lừa đảo gửi tin nhắn đến người dân, tự xưng là nhân viên hoặc đơn vị thuộc Bưu điện Việt Nam, thông báo người nhận có bưu kiện gửi đang chờ phát nhưng địa chỉ giao hàng chưa đầy đủ hoặc không chính xác. Để tạo tâm lý tin tưởng và thúc giục người nhận thực hiện theo hướng dẫn, tin nhắn thường kèm theo một đường link với yêu cầu truy cập để "cập nhật địa chỉ".

Nếu người dân làm theo hướng dẫn và truy cập vào đường link lạ, có thể bị dẫn đến các trang web giả mạo giao diện của đơn vị bưu chính. Tại đây, các đối tượng có thể yêu cầu người dùng nhập thông tin cá nhân, số điện thoại, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc mã xác thực OTP, từ đó thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân: Tuyệt đối không bấm vào các đường link lạ được gửi qua tin nhắn, email hoặc mạng xã hội, kể cả khi nội dung tin nhắn thông báo liên quan đến đơn hàng, bưu phẩm. Không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP cho bất kỳ cá nhân nào qua tin nhắn hoặc đường link không xác định.

Khi nhận được thông báo về bưu gửi, cần kiểm tra thông tin bằng các kênh chính thức của Bưu điện Việt Nam (Website https://vietnampost.vn), không truy cập theo đường link được cung cấp trong tin nhắn đáng ngờ. Trường hợp phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần thông báo cho cơ quan Công an để được hướng dẫn, xử lý.

Mỗi người dân cần chủ động kiểm chứng thông tin trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào trên môi trường mạng. Chỉ một thao tác nhấp vào đường link giả mạo cũng có thể khiến thông tin cá nhân và tài khoản tài chính đứng trước nguy cơ bị xâm phạm.