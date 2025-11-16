Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Công an Lâm Đồng tập kích ‘vàng tặc’, thu giữ 18 cây vàng

16-11-2025 - 13:30 PM | Thị trường

Công an tỉnh Lâm Đồng vừa triệt phá đường dây khai thác vàng trái phép, bắt giữ 4 đối tượng cùng hàng chục máy móc, hóa chất độc hại và thu khoảng 18 cây vàng được tách từ lượng lớn quặng đá.

Ngày 16/11, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với 4 đối tượng liên quan đến đường dây khai thác vàng trái phép tại xã Tà Năng.

Công an Lâm Đồng tập kích ‘vàng tặc’, thu giữ 18 cây vàng- Ảnh 1.

Hiện trường vụ khai thác vàng trái phép.

Theo cơ quan điều tra, trước tình trạng 'vàng tặc' diễn biến phức tạp, Ban Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các lực lượng siết chặt kiểm tra, tập trung đấu tranh với nạn khai thác khoáng sản trái phép. Từ nguồn tin của trinh sát, lực lượng chức năng phát hiện dấu hiệu một nhóm đối tượng dựng điểm khai thác lậu tại khu vực K71 (thôn Ma Bó, xã Tà Nẵng) - vùng rừng núi hẻo lánh, ít người qua lại.

Sau nhiều ngày trinh sát cải trang, bám địa bàn trong điều kiện mưa rừng, sương đêm, lực lượng công an xác định quy mô đường dây: Quặng sau khi đào được đóng bao, giấu tại nhà, chờ đủ số lượng các đối tượng lén vận chuyển tới một vườn cà phê hẻo lánh để nghiền đá, tuyển vàng.

Công an Lâm Đồng tập kích ‘vàng tặc’, thu giữ 18 cây vàng- Ảnh 2.

Hầm, lò khai thác vàng được 'vàng tặc' đào, xây dựng tại Ma Bó.

Đến khoảng 22h ngày 8/11, khi các đối tượng đang vận hành máy móc khai thác, hàng chục cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh Lâm Đồng) và Công an xã Tà Năng đồng loạt áp sát, bất ngờ ập vào hiện trường. Bốn người gồm Lại Quốc Huy (35 tuổi), Bùi Văn Thanh (40 tuổi, cùng quê Phú Thọ); Võ Ngọc Hùng (37 tuổi) và Nguyễn Huy Bảo (36 tuổi, cùng trú Lâm Đồng) bị khống chế tại chỗ.

Tại hiện trường, công an thu giữ một máy đập, máy xay đá, máy phát điện, hệ thống sàng, máy bơm và 72 bao quặng chứa vàng. Trong lán trại tạm, lực lượng chức năng còn phát hiện thủy ngân (hóa chất độc hại bị cấm sử dụng do gây nguy hại lớn đến môi trường và sức khỏe).

Khám xét nơi ở của các đối tượng, công an thu thêm hơn 40 bao quặng, 1 can hóa chất và 7 cục nghi vàng. Điều tra ban đầu xác định nhóm đã khai thác hơn 5 tấn quặng và tách được hơn 700g vàng (khoảng 18 cây). Toàn bộ số vàng đã bị thu giữ.

Công an Lâm Đồng tập kích ‘vàng tặc’, thu giữ 18 cây vàng- Ảnh 3.

Đối tượng cùng tang vật được thu giữ nghi là vàng.

Hiện Công an tỉnh Lâm Đồng đang mở rộng điều tra, làm rõ nguồn cung cấp máy móc, hóa chất, đồng thời xác minh thiệt hại để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Theo Thái Lâm

Tiền Phong

