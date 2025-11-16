Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Xác xơ “thủ phủ” mai vàng miền Trung

16-11-2025 - 12:38 PM | Thị trường

Hơn 120.000 cây mai cảnh ở “thủ phủ” mai vàng miền Trung tại Gia Lai bị bão số 13 vừa qua quật tan hoang, đẩy người trồng mai vào cảnh khốn khó.

Ghi nhận của phóng viên trong một ngày gần đây tại các cánh đồng mai truyền thống ở hai phường An Nhơn Bắc và An Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai – nơi được mệnh danh là "thủ phủ" mai vàng miền Trung – cho thấy cảnh tượng sau bão khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Xác xơ “thủ phủ” mai vàng miền Trung- Ảnh 1.

Một vườn mai chờ bán Tết ở “thủ phủ” mai vàng miền Trung bị xơ xác sau cơn bão số 13 vừa qua

Dọc các vườn mai ở phường An Nhơn Bắc, hình ảnh dễ bắt gặp nhất là những chậu mai chỉ còn trơ cành khô, lá cháy quạch. Nắng gắt sau bão càng khiến cây kiệt sức nhanh, nhiều cây chết rũ dù chủ vườn nỗ lực cứu chữa.

Tại cánh đồng Trung Lý, bà Trần Thị Kim Hà dẫn chúng tôi đi giữa hơn 10.000 chậu mai bị gió bão "xé nát". Lá rụng trụi, cành khô quắt như củi. Bà Hà rớm nước mắt kể rằng gia đình đã đầu tư 2–3 tỉ đồng cho vụ mai năm nay, phần lớn vốn vay.

"Chúng tôi chuẩn bị 3.000 cây mai 4–5 năm tuổi để bán ra Bắc – Nam, đã nhận hơn 200 triệu tiền cọc. Nhưng bão đi qua cuốn sạch hết, gần như toàn bộ cây hư hại" – bà nói với giọng buồn bã.

Không xa đó, vườn mai Thái Xuân của ông Trần Ngọc Tuấn cũng tan hoang. Trong 2.000 cây chuẩn bị cho vụ Tết, có đến 1.800 cây bị tuốt lá, gãy cành, vỡ chậu. "Bão trúng đúng giai đoạn làm nụ, khả năng cứu gần như bằng không. Ước thiệt hại lên tới 90%, coi như mất trắng" – ông Tuấn thở dài.

Xác xơ “thủ phủ” mai vàng miền Trung- Ảnh 2.

Một chậu mai cảnh ở phường An Nhơn Đông bị gió bão xé nát lá

Ở phường An Nhơn Đông, nhiều hộ dù bị thiệt hại nặng vẫn cố bám vườn, chăm sóc những cây còn sống. Vợ chồng ông Nguyễn Văn Bảy, ở thôn Thuận Thái, tất bật bón phân hữu cơ, tỉa cành gãy, hy vọng cây mau hồi phục.

Ông Nguyễn Anh Dũng, Chủ tịch UBND phường An Nhơn Đông, cho biết toàn phường có khoảng 120.000 cây mai bị ảnh hưởng, với tổng thiệt hại ước tính hơn 84 tỉ đồng.

"Năm nay, địa phương gần như không còn mai Tết để bán. Chính quyền đang khẩn trương thống kê, đề xuất các phương án hỗ trợ và huy động nguồn lực từ đoàn thể, nhà hảo tâm để giúp người dân vượt qua khó khăn" – ông Dũng chia sẻ.

Xác xơ “thủ phủ” mai vàng miền Trung- Ảnh 3.

Người dân “thủ phủ” mai vàng miền Trung cố gắng chăm sóc những cây mai cảnh còn sống để bán những mùa sau

Trong những vườn mai trụi lá, người trồng vẫn nắm lấy từng tia hy vọng, dù rất mong manh.

TP.HCM: Hoa mai trưng Tết cho thuê giá 200 triệu đồng/cây, giao hàng tận Hà Nội

Theo Đức Anh

Người lao động

