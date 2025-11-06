Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nông dân trồng mai Tết tất tả 'chạy bão'

06-11-2025 - 07:01 AM | Thị trường

Trước thông tin bão số 13 (Kalmaegi) có khả năng đổ bộ vào đất liền Gia Lai trong ngày 6/11, người dân tại phường An Nhơn Đông, nơi được mệnh danh là “thủ phủ mai vàng miền Trung” đang tất bật “chạy bão”.

Ngay từ sáng 5/11, ông Bùi Văn Thuận ở tổ dân phố Háo Đức (phường An Nhơn Đông), đã có mặt ngoài ruộng để kịp đưa những chậu mai lên vị trí cao, hạn chế bị ngập, trước thông tin dự báo bão số 13 sẽ đổ bộ vào tỉnh.

Gia đình ông Thuận có khoảng 1.000 cây mai vàng 5-6 năm tuổi, dự định sẽ xuất bán dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Theo ông Thuận, cây mai là thành quả của cả năm trời chăm sóc, chỉ cần ngâm nước lũ 5-7 ngày là coi như hư hết, khi lá rụng thì nụ bung sớm, Tết chẳng còn gì để bán.

"Mỗi mùa bão kéo về, người trồng mai lại thấp thỏm không yên. Cả năm chăm chút chỉ mong Tết có chút lộc, giờ chỉ biết cầu trời cho qua”, ông Thuận nói.

Nông dân trồng mai Tết tất tả 'chạy bão'- Ảnh 1.

Người dân khẩn trương﻿ đưa những chậu mai lên vị trí cao để chống ngập. Ảnh: TĐ.

Cạnh đó, gia đình bà Nguyễn Thị Bảy khẩn trương để kịp đưa những chậu mai lên vị trí cao trước giờ bão đổ bộ.

Bà Bảy cũng chia sẻ: “Làm nghề này cực nhất là mùa bão lũ. Vừa lo nước ngập, vừa tốn tiền thuê người, chi phí đội lên nhiều lắm. Nhưng không kịp thời đưa mai đi tránh thì mai hư hết, thiệt hại còn nặng hơn”.

Gia đình bà Bảy có hơn 3.000 cây mai ở hai khu ruộng. Hai ngày nay, bà cũng thuê thêm gần chục lao động phụ giúp di chuyển mai lên bờ, số khác thuê xe lôi chở về nhà cất để tránh gió, những cây còn lại thì hạ xuống thấp để tránh bị gãy.

Nông dân trồng mai Tết tất tả 'chạy bão'- Ảnh 2.

Nông dân trồng mai Tết tất tả 'chạy bão'- Ảnh 3.

Những chậu mai là cả một gia tài của người dân sau thời gian dài chăm sóc, chỉ mong đến vụ Tết để xuất bán kiếm thêm thu nhập. Ảnh: TĐ.

Nông dân trồng mai Tết tất tả 'chạy bão'- Ảnh 4.

Theo người dân, những chậu mai chỉ cần ngâm nước lũ 5-7 ngày là coi như hư hết, Tết chẳng còn gì để bán. Ảnh: TĐ.

Nông dân trồng mai Tết tất tả 'chạy bão'- Ảnh 5.

Nông dân trồng mai Tết tất tả 'chạy bão'- Ảnh 6.

Nông dân trồng mai Tết tất tả 'chạy bão'- Ảnh 7.

Không khí khẩn trương tại các nhà vườn trồng mai ở An Nhơn Đông trước thời điểm dự báo bão sẽ đổ bộ vào tỉnh. Ảnh: TĐ.

Theo ông Phan Long Hùng - Phó Chủ tịch UBND phường An Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai, địa phương đã liên tục thông báo, hướng dẫn bà con chủ động phòng chống bão, từ việc chằng chống nhà cửa, tỉa cây, kiểm tra điện, cho đến di dời vật nuôi, cây trồng khỏi vùng trũng thấp.

Theo Trương Định

Tiền Phong

