Các hãng hàng không Việt tăng chuyến để chuẩn bị cho cao điểm Tết 2026

Ngành hàng không Việt Nam đang bước vào giai đoạn cao điểm cuối năm và Tết Nguyên đán 2026 với sự tăng tốc mạnh mẽ từ các hãng. Theo Cục Hàng không Việt Nam, lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, tổng sản lượng vận chuyển của thị trường hàng không Việt Nam ước đạt 64,1 triệu hành khách, tăng 10,7% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, các hãng hàng không Việt Nam vận chuyển nội địa đạt 29 triệu hành khách và vận chuyển quốc tế đạt 14,7 triệu hành khách.

Dự báo, lượng hành khách đi lại trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (nghỉ 9 ngày liên tiếp từ 14/2/2026 đến hết 22/2/2026) sẽ tiếp tục tăng trưởng từ 10 - 15% so với cùng kỳ. Nắm bắt xu hướng này, các hãng hàng không đã sớm công bố kế hoạch tăng tải và mở bán vé Tết.

Hai đơn vị chủ lực là Vietnam Airlines Group và Vietjet Air đã cung ứng tổng cộng hơn 6 triệu ghế phục vụ nhu cầu đi lại dịp Tết. Cụ thể, Vietnam Airlines Group (VNA Group), bao gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO, công bố mở bán sớm hơn 3,5 triệu ghế trên toàn mạng bay nội địa và quốc tế, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm trước. Giai đoạn cao điểm của VNA Group kéo dài từ ngày 02/02 đến 03/03/2026 (tức từ 15 tháng Chạp đến hết Rằm tháng Giêng âm lịch).

Các đường bay trọng điểm tập trung giữa ba thành phố lớn Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM và các địa phương như Hải Phòng, Thanh Hóa, Vinh, Huế, Quy Nhơn, Cam Ranh, Phú Quốc. Lượng ghế cung ứng trên đường bay Hà Nội – TP.HCM tăng gần 18%, đường bay TP.HCM – Đà Nẵng tăng gần 9%, và các đường bay giữa TP.HCM và Hải Phòng, Thanh Hóa, Huế tăng từ 9% đến 13% so với cùng kỳ. Để tối ưu hóa năng lực vận hành, Vietnam Airlines Group bố trí nhiều chuyến bay vào khung giờ tối muộn và sáng sớm, với tỷ trọng các chuyến bay khung giờ đêm chiếm gần 20% trong tổng số chuyến. Hãng cũng tăng cường khai thác các đường bay quốc tế giữa Việt Nam và Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore, đáp ứng xu hướng người dân đi du lịch trong dịp Tết.

Vietjet Air cũng mở bán sớm 2,5 triệu vé bay trong giai đoạn từ 03/02/2026 đến 02/03/2026, tức 16 tháng Chạp đến ngày 13 tháng Giêng âm lịch. Trong khi đó, Vietravel Airlines cũng tích cực chuẩn bị cho giai đoạn cao điểm với việc bổ sung thêm một tàu bay Airbus A320 cấu hình 180 ghế, đưa vào khai thác từ ngày 26/10/2025. Hãng tăng tần suất đường bay TP.HCM – Hà Nội lên 6 chuyến/ngày, đồng thời khai thác trở lại đường bay TP.HCM – Bangkok hàng ngày từ 26/10. Vietravel Airlines dự kiến mở bán 8.000-10.000 chỗ cho dịp Tết Nguyên đán 2026, tập trung vào chiều TP.HCM đi các địa phương trước Tết và ngược lại sau Tết. Mức giá Tết được mở bán chỉ từ 868.000 VNĐ/vé (chưa bao gồm thuế phí). Hãng còn áp dụng mức giá chỉ 1.000 VNĐ/vé cho các chuyến bay lệch đầu, kèm theo tặng voucher 100.000 VNĐ cho lần mua tiếp theo. Hiện tại, Vietravel Airlines đã ghi nhận lượng vé Tết được mua sớm ngay trong tháng 10 này với doanh thu và số khách khả quan hơn cùng kỳ.

Bamboo Airways góp thêm 350.000 chỗ trên toàn mạng lưới nội địa. Hãng đồng thời mở thêm các chuyến bay mới từ TP.HCM đi Hải Phòng, Thanh Hóa và Vinh, bắt đầu từ ngày 02/02/2026, để đáp ứng nhu cầu di chuyển tăng cao trong dịp lễ.

Để đảm bảo năng lực khai thác và giải tỏa lượng khách lớn, Cục Hàng không Việt Nam vừa ra quyết định công bố điều chỉnh tham số điều phối lượt cất, hạ cánh (slot) Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất. Cụ thể, trong giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán 2026 (từ 7h00 ngày 02/02 đến 23h59 ngày 03/03/2026), tham số điều phối khu vực đường cất hạ cánh và dịch vụ điều hành bay tại SGN vào các khung giờ từ 6h đến 23h59 là 46 chuyến/giờ; các khung giờ từ 00h00 đến 5h59 là 42 chuyến/giờ.

Trước đó, tham số điều phối tại SGN vào các khung giờ từ 6h đến 23h59 trong giai đoạn cao điểm lịch bay mùa Đông 2025 (từ 26/10/2025 đến 02/02/2026) là 44 chuyến/giờ. Việc tăng cường slot tại sân bay lớn nhất cả nước kết hợp với việc các hãng tăng chuyến vào khung giờ đêm được kỳ vọng sẽ giúp tối ưu hóa năng lực khai thác, giảm tải cho sân bay và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân đi lại trong dịp Tết.