Hai mẫu SUV Toyota chạy điện này ‘rộng cửa’ về Việt Nam: Tháng sau mở bán tại ĐNÁ, dễ lắp ráp để có giá cạnh tranh

25-10-2025 - 15:54 PM | Thị trường

Trong khuôn khổ sự kiện Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2025, Toyota Indonesia xác nhận sẽ giới thiệu và mở bán hai mẫu xe điện mới, nhiều khả năng là bZ4X và Urban Cruiser.

Với triển lãm GJAW 2025 (Gaikindo Jakarta Auto Week) sắp diễn ra tháng 11, Toyota Indonesia đã không giấu giếm tham vọng làm mới thị trường xe hơi tại khu vực. Ông Philardi Sobari - Trưởng phòng Quan hệ Công chúng của Toyota Astra Motor (TAM) - cho biết: “Chúng tôi sẽ khởi đầu bằng việc ra mắt hai mẫu xe điện (BEV) của mình, những mẫu xe mà chúng tôi đã từng đánh giá, với tiến trình bán hàng bắt đầu tại GJAW.”.

Mặc dù Toyota chưa công bố tên cụ thể, nhưng dựa vào triển lãm GIIAS 2025 (Gaikindo Indonesia International Auto Show) có thể nhận diện hai cái tên được chú ý là Toyota bZ4X phiên bản lắp ráp địa phương và Toyota Urban Cruiser EV - mẫu SUV điện cỡ nhỏ hợp tác với Suzuki.

Hai mẫu SUV Toyota chạy điện này ‘rộng cửa’ về Việt Nam: Tháng sau mở bán tại ĐNÁ, dễ lắp ráp để có giá cạnh tranh- Ảnh 1.

Hai mẫu SUV Toyota chạy điện này ‘rộng cửa’ về Việt Nam: Tháng sau mở bán tại ĐNÁ, dễ lắp ráp để có giá cạnh tranh- Ảnh 2.

Toyota bZ4X là mẫu xe sẽ được lắp ráp tại Indonesia. Ảnh: Toyota

Ở Indonesia, Toyota bZ4X đã được xác nhận sản xuất tại nhà máy Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) ở Karawang, West Java. Toyota kỳ vọng thông qua việc sản xuất nội địa sẽ giảm chi phí nhập khẩu nguyên chiếc (CBU), cải thiện khả năng cung ứng linh kiện và dịch vụ sau bán hàng, từ đó tạo lợi thế cạnh tranh về giá.

Cụ thể hơn, bản CKD (lắp ráp trong nước) của bZ4X được nhắm tới mức tỉ lệ nội địa hóa khoảng 40% để đáp ứng tiêu chí xe điện hưởng ưu đãi thuế tại Indonesia theo quy định LCEV (Low Carbon Emission Vehicle). Với tỷ lệ nội địa hóa này, bZ4X còn được hưởng ưu đãi thuế khi các nước khác trong Đông Nam Á nhập khẩu về, trong đó có cả Việt Nam. Mẫu xe này cũng từng được giới thiệu tại Việt Nam nhưng dưới dạng concept.

Hai mẫu SUV Toyota chạy điện này ‘rộng cửa’ về Việt Nam: Tháng sau mở bán tại ĐNÁ, dễ lắp ráp để có giá cạnh tranh- Ảnh 3.

Hai mẫu SUV Toyota chạy điện này ‘rộng cửa’ về Việt Nam: Tháng sau mở bán tại ĐNÁ, dễ lắp ráp để có giá cạnh tranh- Ảnh 4.

Urban Cruiser có thể là mẫu xe điện thứ 2 của Toyota được mở bán tại Indonesia. Ảnh: Toyota

Về thông số kỹ thuật, bản châu Âu mới nhất của bZ4X với động cơ FWD có hai lựa chọn pin 57,7 kWh và 73,1 kWh, phạm vi di chuyển lần lượt khoảng 444-568 km theo tiêu chuẩn WLTP. Trong khi đó, Urban Cruiser EV được trưng bày tại GIIAS và dự kiến có hai phiên bản pin 49 kWh và 61 kWh, công suất từ khoảng 144-174 mã lực và phạm vi lên tới gần 400 km.

Một số hình ảnh khác của Toyota Urban Cruiser:

Hai mẫu SUV Toyota chạy điện này ‘rộng cửa’ về Việt Nam: Tháng sau mở bán tại ĐNÁ, dễ lắp ráp để có giá cạnh tranh- Ảnh 5.

Hai mẫu SUV Toyota chạy điện này ‘rộng cửa’ về Việt Nam: Tháng sau mở bán tại ĐNÁ, dễ lắp ráp để có giá cạnh tranh- Ảnh 6.

Hai mẫu SUV Toyota chạy điện này ‘rộng cửa’ về Việt Nam: Tháng sau mở bán tại ĐNÁ, dễ lắp ráp để có giá cạnh tranh- Ảnh 7.

Hai mẫu SUV Toyota chạy điện này ‘rộng cửa’ về Việt Nam: Tháng sau mở bán tại ĐNÁ, dễ lắp ráp để có giá cạnh tranh- Ảnh 8.

Hai mẫu SUV Toyota chạy điện này ‘rộng cửa’ về Việt Nam: Tháng sau mở bán tại ĐNÁ, dễ lắp ráp để có giá cạnh tranh- Ảnh 9.

Hai mẫu SUV Toyota chạy điện này ‘rộng cửa’ về Việt Nam: Tháng sau mở bán tại ĐNÁ, dễ lắp ráp để có giá cạnh tranh- Ảnh 10.

Theo Khôi Nguyên

