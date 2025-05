Công an Long An ra cảnh báo sau khi tiếp nhận Đặng Hải Hưng

Ngày 21/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An cho biết vừa tiếp nhận đối tượng Đặng Hải Hưng, 31 tuổi, trú tại huyện Bến Lức bị phía Myanmar trục xuất về nước do có hành vi xuất cảnh trái phép.

Trước đó, Đặng Hải Hưng do có nhu cầu tìm việc làm nên đã lên mạng xã hội để tìm kiếm và thấy trang Facebook "Hội tìm kiếm việc làm". Tại đây, Hưng liên hệ với tài khoản Facebook "Trần Thị Kim Quyên" và được yêu cầu chuyển sang trao đổi qua Telegram với tài khoản "louis6686".

Người này giới thiệu cần tuyển nhân viên bán hàng (bán nước, quần áo, thức ăn) tại Thái Lan, với mức lương từ 23–25 triệu đồng/tháng, nếu làm đủ tháng sẽ được 28 triệu đồng. Chi phí đi lại sang Thái Lan do "louis6686" chi trả. Hưng đã đồng ý với đề nghị này.

Đặng Hải Hưng tại Cơ quan Công an (Ảnh: Công an Long An).

Tiếp đó, Hưng bị đưa sang Myanmar qua đường tiểu ngạch. Tuy nhiên, khi đến nơi, Hưng không được hưởng quyền lợi như cam kết mà bị ép làm việc trong cơ sở lừa đảo do người nước ngoài điều hành.

Tại đây, Hưng bị giám sát nghiêm ngặt, làm việc dưới áp lực cao, thường xuyên bị đe dọa, hành hung nếu không đạt chỉ tiêu hoặc có ý định bỏ trốn. Các đối tượng yêu cầu Hưng phải nộp hàng trăm triệu đồng nếu muốn về nước.

Công việc của Hưng là chỉnh sửa thông tin, hình ảnh của một tài khoản Facebook để phục vụ cho kịch bản lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở Việt Nam. Hành vi vi phạm của Hưng bị cơ quan chức năng Myanmar phát hiện và trục xuất.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đang tiến hành các thủ tục tiếp nhận và điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Trước vụ việc trên, công an đưa ra khuyến cáo:

Thứ nhất, người dân uyệt đối không tin tưởng vào các lời chào mời, quảng cáo "Việc nhẹ lương cao", "Thu nhập ngàn đô không cần bằng cấp"… trên các trang mạng xã hội… nhất là từ người lạ hoặc người không rõ lai lịch.

Thứ hai, Không cung cấp thông tin, giấy tờ cá nhân trên mạng xã hội hoặc cho người lạ.

Thứ ba, chỉ làm các thủ tục đi làm việc ở nước ngoài qua các công ty, tổ chức được cấp phép và bảo hộ hợp pháp theo quy định.

Thứ tư, khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lừa đảo xuất khẩu lao động ở nước ngoài cần nhanh chóng trình báo cho Cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Long An để được hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời…