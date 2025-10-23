Công an phát cảnh báo mới đến người hưởng chế độ hưu trí, bảo hiểm xã hội

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, thời gian gần đây xuất hiện nhiều chiêu trò lừa đảo tinh vi nhắm vào người dân đang hưởng lương hưu, trợ cấp và các chính sách bảo hiểm xã hội.

Các đối tượng thường giả danh cán bộ ngân hàng hoặc nhân viên cơ quan bảo hiểm xã hội, gọi điện, nhắn tin qua Zalo, Facebook, Telegram… để tiếp cận, tạo niềm tin rồi dụ dỗ người dân cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, số thẻ hoặc tài khoản ngân hàng. Từ đó, chúng dễ dàng chiếm đoạt tiền trong tài khoản của nạn nhân.

Cụ thể, chúng giả danh cán bộ ngân hàng hoặc cơ quan bảo hiểm xã hội, gọi điện hoặc nhắn tin cho người dân với lý do như “cập nhật thông tin” hay “xác minh tài khoản” để tiếp tục nhận trợ cấp. Sau đó, chúng yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản ngân hàng hoặc thậm chí chuyển một khoản phí để xử lý hồ sơ.

Không dừng lại ở đó, kẻ gian còn gửi tin nhắn SMS hoặc email giả mạo, thông báo về “thay đổi chính sách hưu trí” hoặc “sự cố hệ thống của cơ quan BHXH”, kèm theo đường link cập nhật thông tin. Nếu người dân nhấp vào, trang web giả mạo này sẽ thu thập thông tin đăng nhập, cài phần mềm gián điệp hoặc chiếm quyền truy cập tài khoản.

Một hình thức khác là đánh vào lòng tham và sự tin tưởng. Các đối tượng lừa đảo hứa hẹn giúp tăng lương hưu, được hưởng chế độ ưu đãi đặc biệt, rồi yêu cầu người dân nộp các khoản “phí dịch vụ” hoặc “phí môi giới” không có thật. Khi nạn nhân đã mất cảnh giác và liên tục chuyển tiền, chúng lập tức chặn liên lạc, hủy kết bạn và biến mất.

Đáng lo ngại hơn, một số đối tượng còn tạo tình huống khẩn cấp như “tài khoản bị đình chỉ”, “phát hiện giao dịch bất thường” hay “sắp mất quyền lợi hưu trí”. Bằng cách gây hoảng loạn, chúng khiến người cao tuổi vội vàng làm theo hướng dẫn, không kịp kiểm tra tính xác thực của thông tin.

Để phòng ngừa các hành vi lừa đảo đang ngày càng tinh vi, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo người dân:

- Chủ động cập nhật thông tin cảnh báo từ cơ quan công an, ngân hàng và các phương tiện truyền thông chính thống để hiểu rõ các thủ đoạn lừa đảo mới, biết cách bảo vệ thông tin cá nhân và an toàn tài khoản.

- Tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở người thân lớn tuổi, đặc biệt là ông bà, cha mẹ, về các hình thức lừa đảo qua điện thoại, tin nhắn, mạng xã hội; hướng dẫn họ cách nhận biết và xử lý khi gặp tình huống nghi ngờ.

- Tuyệt đối không nhấp vào các đường link lạ, không cung cấp mật khẩu, mã OTP hay thông tin tài khoản ngân hàng cho bất kỳ ai qua điện thoại, tin nhắn hoặc mạng xã hội.

- Khi có dấu hiệu khả nghi, cần liên hệ trực tiếp với cơ quan bảo hiểm xã hội nơi đang hưởng chế độ để xác minh, hoặc gọi tổng đài 1900 9068 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam để được hỗ trợ. Ngoài ra, người dân cũng nên báo ngay cho cơ quan công an gần nhất khi phát hiện hành vi lừa đảo.

(Nguồn: Công an tỉnh Hưng Yên)﻿