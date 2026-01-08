Công an phát cảnh báo nóng đến người mua hàng online dịp Tết Nguyên đán

Ngày 7/1, Công an tỉnh Nghệ An đã phát cảnh báo đến người dân về chiêu trò lừa đảo thời điểm cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, khi nhu cầu mua sắm trực tuyến tăng mạnh cũng là lúc các chiêu trò lừa đảo “đội lốt” khuyến mãi, flash sale, quà tri ân bùng phát với thủ đoạn ngày càng tinh vi. Chỉ một cú click thiếu cảnh giác, người tiêu dùng có thể mất trắng tiền trong tài khoản.

﻿Theo đó, các đối tượng lừa đảo đã lợi dụng chính sự sôi động của thị trường mua sắm cuối năm để giăng bẫy người tiêu dùng bằng nhiều hình thức khác nhau: giả mạo thương hiệu lớn, lập website bán hàng ảo, gửi link khuyến mãi trúng thưởng, mạo danh nhân viên sàn thương mại điện tử hoặc đơn vị vận chuyển, yêu cầu thanh toán trước qua ví điện tử, thậm chí sử dụng công nghệ deepfake để tạo lòng tin.

Từng suýt trở thành nạn nhân của chiêu trò khuyến mãi ảo, chị L.T.H. (trú phường Ngọc Hà) chia sẻ, chị nhận được tin nhắn thông báo trúng quà tri ân từ một sàn thương mại điện tử quen thuộc. Đường link trong tin nhắn dẫn tới trang web có giao diện gần như giống hệt ứng dụng chính thức.

“Ban đầu tôi hoàn toàn không nghi ngờ. Nhưng khi hệ thống yêu cầu nhập thông tin thẻ ngân hàng để ‘xác nhận quà tặng’, tôi thấy bất thường nên kiểm tra lại. Lúc đó mới phát hiện đường link không phải của sàn. Nếu nóng vội hơn một chút, có lẽ tôi đã mất tiền”, chị H. kể lại.

Một trường hợp khác là anh T.Đ.L. (trú xã Phú Xuyên), trong lúc tìm mua đồ trang trí nhà cửa, anh phát hiện một tài khoản mạng xã hội rao bán sản phẩm với giá rẻ hơn thị trường gần 40%. Khi liên hệ, người bán liên tục thúc giục chuyển khoản trước với lý do “đơn nhiều, sợ bom hàng”.

“Tôi kiểm tra thì thấy tài khoản mới lập được vài ngày, ảnh đại diện mờ, gần như không có tương tác thật. Cảm thấy không yên tâm nên tôi dừng giao dịch. Sau hỏi thêm nhiều người mới biết kiểu lừa này đang xuất hiện rất nhiều dịp cuối năm”, anh L. cho biết.

Thực tế cho thấy, người dân có thể “sập bẫy” lừa đảo chỉ từ những hành động rất nhỏ như click vào đường link lạ, quét mã QR không rõ nguồn gốc, hoặc nghe theo cuộc gọi tự xưng là nhân viên giao hàng. Khi nạn nhân cung cấp thông tin cá nhân, số thẻ ngân hàng hoặc mã OTP, kẻ gian lập tức chiếm đoạt quyền kiểm soát tài khoản, ví điện tử và rút sạch tiền.

Cơ quan công an nhận định, các chiêu trò lừa đảo mua sắm online dịp cuối năm đang có xu hướng biến tướng ngày càng phức tạp. Nhiều đối tượng dựng lại website của các sàn thương mại điện tử với giao diện gần như giống hệt bản thật, chỉ khác một vài ký tự trong tên miền.

Nếu người dùng không chú ý sẽ rất dễ bị dẫn dụ. Đặc biệt, thủ đoạn yêu cầu ‘xác minh đơn hàng’, ‘nhận ưu đãi hoàn tiền’ rồi đề nghị cung cấp mã OTP đang được sử dụng rất phổ biến.

Bên cạnh đó, việc người dân ngày càng quen với giao dịch số nhưng chưa trang bị đầy đủ kỹ năng bảo mật là “mảnh đất màu mỡ” để tội phạm công nghệ cao hoạt động.

Không dừng lại ở đó, các đối tượng còn sử dụng deepfake - giả giọng nói, hình ảnh để khiến nạn nhân tin rằng mình đang trao đổi với người quen hoặc đại diện tổ chức uy tín.

Trước thực trạng trên, lực lượng chức năng khuyến cáo, người dân cần nâng cao cảnh giác khi mua sắm trực tuyến, đặc biệt trong dịp cuối năm:

Khi nhận được tin nhắn, email, cuộc gọi thông báo trúng thưởng, giảm giá, người dùng không nên click ngay vào đường link đính kèm mà cần trực tiếp truy cập ứng dụng hoặc website chính thức để kiểm tra thông tin.

Các sàn thương mại điện tử, đơn vị vận chuyển và ngân hàng tuyệt đối không yêu cầu người dùng cung cấp mật khẩu, thông tin thẻ ngân hàng hay mã OTP dưới bất kỳ hình thức nào



Người mua hàng cũng cần kiểm tra kỹ độ uy tín của người bán, thời gian hoạt động của tài khoản, đánh giá từ khách hàng khác; ưu tiên hình thức thanh toán khi nhận hàng (COD) nếu chưa thực sự tin cậy.

Bên cạnh đó, việc lưu giữ các bằng chứng giao dịch, tin nhắn, xác nhận đơn hàng sẽ giúp cơ quan chức năng có cơ sở xử lý khi xảy ra sự cố. Người dân không nên chuyển tiền cho người lạ, không chia sẻ thông tin cá nhân trên các trang web không rõ nguồn gốc, đặc biệt cần tỉnh táo trước những lời mời chào ưu đãi “quá tốt để là thật”.