Công an phát hiện tiền giả mệnh giá 50.000, 200.000 và 500.000 đồng xuất hiện trở lại, tất cả người dân cần đặc biệt cảnh giác

Trước đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Công văn số 9854/NHNN-PHKQ ngày 23/10/2026, gửi các đơn vị thuộc hệ thống ngân hàng và Kho bạc Nhà nước, cảnh báo về sự xuất hiện trở lại của tiền giả polymer trong lưu thông.

Theo cảnh báo, cơ quan chức năng ghi nhận hai loại tiền giả polymer mệnh giá 500.000 đồng và 50.000 đồng. Cả hai đều được in trên giấy thường, phủ nilon ở hai mặt nhằm tạo hình thức tương tự tiền thật.

Đối với tiền giả mệnh giá 500.000 đồng, tờ tiền mang vần seri NQ. Các đối tượng làm giả cửa sổ bằng cách khoét thủng nền giấy rồi phủ nilon, đồng thời tác động lên bề mặt để tạo cảm giác lồi lõm khi sờ vào cụm số mệnh giá nhỏ.

Tuy nhiên, loại tiền này có hình ảnh, hoa văn không sắc nét, hình định vị không khớp khít. Mực đổi màu không tạo hiệu ứng như tiền thật, các ký tự siêu nhỏ chỉ là những dải mực nhòe. Khi soi dưới đèn cực tím, nền giấy và các dãy seri không phát quang; đồng thời không có những yếu tố bảo an quan trọng như hình bóng chìm, dây bảo hiểm hay mực không màu phát quang.

Trong khi đó, tiền giả mệnh giá 50.000 đồng mang vần seri VH, cũng được in trên giấy thường và phủ nilon mỏng ở hai mặt. Loại tiền này có hoa văn mờ nhạt, dây bảo hiểm không rõ nét, không thể hiện được các ký tự số 50.000 như tiền thật. Hình định vị không khớp khi soi trước nguồn sáng, hình ẩn nổi không hiển thị rõ chữ "NH".

Một dấu hiệu khác là khi soi dưới đèn cực tím, nền giấy của tờ tiền giả phát quang nhưng các dãy seri dọc và ngang lại không phát quang. Tờ tiền cũng thiếu các yếu tố bảo an như nét in nổi, hình bóng chìm và mực không màu phát quang.

Tiền giả được dùng để mua hàng giá trị nhỏ, đổi lấy tiền thật

Không chỉ cảnh báo về các loại tiền giả mới, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh còn chỉ ra nhiều phương thức, thủ đoạn mà các đối tượng thường sử dụng để đưa tiền giả vào lưu thông.

Theo đó, các đối tượng thường chọn thời điểm chập tối, nơi có ánh sáng yếu hoặc lúc cửa hàng đông khách để thực hiện giao dịch, khiến người bán mất tập trung và khó kiểm tra tiền. Những địa điểm thường bị nhắm đến là cây xăng, tiệm tạp hóa, cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ, người bán vé số dạo và người lớn tuổi.

Một thủ đoạn phổ biến là dùng tiền giả mệnh giá 200.000 đồng hoặc 500.000 đồng để mua hàng hóa có giá trị thấp, sau đó nhận lại tiền thừa bằng tiền thật. Các đối tượng cũng có thể trộn lẫn tiền giả với tiền thật khi thanh toán để đánh lừa người bán.

Đáng chú ý, thời gian gần đây còn xuất hiện thủ đoạn lợi dụng dịch vụ nạp, rút tiền hoặc chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng tại các cửa hàng điện thoại di động, điểm cung cấp dịch vụ internet và tiệm tạp hóa. Các đối tượng đưa tiền giả cho người cung cấp dịch vụ, sau đó yêu cầu chuyển số tiền tương ứng vào tài khoản ngân hàng, qua đó tìm cách biến tiền giả thành tiền trong tài khoản.

Ngoài ra, một số đối tượng còn công khai quảng cáo trên mạng xã hội dịch vụ đổi tiền giả với tỷ lệ hấp dẫn, sau đó vận chuyển qua đường bưu chính hoặc giao nhận tại các khu vực công cộng.

Người dân tuyệt đối không tiếp tục lưu hành tiền nghi giả

Trước những thủ đoạn trên, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh khuyến cáo người dân cần đặc biệt cảnh giác khi nhận tiền mặt, nhất là các tờ tiền có mệnh giá lớn từ người lạ.

Khi phát hiện hoặc nghi ngờ nhận phải tiền giả, người dân tuyệt đối không tiếp tục đưa tờ tiền vào lưu thông mà cần thông báo, giao nộp cho cơ quan Công an gần nhất để được tiếp nhận và xử lý theo quy định.

Nếu đối tượng đã rời đi, người dân cần nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng, cung cấp các thông tin như đặc điểm nhận dạng, biển số phương tiện, thời gian và địa điểm giao dịch để phục vụ công tác xác minh.

Đối với các cơ sở kinh doanh, ngân hàng và tổ chức tín dụng, khi phát hiện tiền giả cần thực hiện việc thu giữ, lập biên bản và chuyển giao cho cơ quan Công an xử lý theo quy định.

Cơ quan chức năng cũng khuyến nghị các cửa hàng chủ động lắp đặt camera an ninh tại khu vực giao dịch, kiểm tra kỹ tiền mặt trước khi hoàn tất thanh toán, đặc biệt trong những giao dịch có giá trị lớn hoặc diễn ra vào thời điểm đông khách.

Theo Công an tỉnh Tây Ninh