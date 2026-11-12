Phát hiện loạt tài khoản hộ kinh danh có giao dịch chuyển tiền, rút tiền giá trị lớn, tuần suất cao dù không phát sinh mua bán hàng hóa

Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) vừa đưa ra cảnh báo về tình trạng lợi dụng thiết bị chấp nhận thanh toán thẻ để thực hiện những giao dịch không có hoạt động mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thực tế.

Theo NCB, một số đối tượng sử dụng thông tin doanh nghiệp, hộ kinh doanh để đăng ký làm đơn vị chấp nhận thanh toán. Sau đó, các thiết bị POS, mPOS được sử dụng để tạo giao dịch nhằm phục vụ hoạt động rút tiền, đáo hạn thẻ tín dụng và thu phí.

Đáng chú ý, những giao dịch này thường có giá trị lớn, tần suất cao, không phù hợp với quy mô, ngành nghề và hoạt động kinh doanh thực tế của đơn vị chấp nhận thanh toán.

Ngày 11/11, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị thông tin về tình trạng lợi dụng máy POS để thực hiện các giao dịch mua bán khống nhằm rút tiền mặt từ thẻ tín dụng hoặc đáo hạn thẻ trái phép.

Theo cơ quan công an, mức phí mà các đối tượng thu từ khách hàng thường dao động 1,4–1,8% mỗi giao dịch. Một số đối tượng còn tổ chức thu gom, cho thuê máy POS để mở rộng hoạt động.

Trước đó, tháng 6/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Gia Lai cũng cảnh báo tình trạng một số cá nhân, hộ kinh doanh và tổ chức lợi dụng máy POS để thực hiện giao dịch rút tiền mặt cho khách hàng mà không phát sinh hoạt động mua bán thực tế.

Theo cơ quan công an, những giao dịch này có thể được ghi nhận trên hệ thống như hoạt động thanh toán hàng hóa thông thường, trong khi bản chất là rút tiền mặt từ hạn mức thẻ tín dụng.

Công an tỉnh Quảng Trị cảnh báo, khi sử dụng các dịch vụ này, chủ thẻ có nguy cơ phải giao thẻ hoặc cung cấp thông tin bảo mật cho bên trung gian, dẫn đến nguy cơ bị đánh cắp thông tin và chiếm đoạt tài sản.

Ngoài ra, các giao dịch bất thường có thể bị ngân hàng phát hiện, áp dụng biện pháp kiểm soát, khóa thẻ hoặc chấm dứt hợp đồng cấp tín dụng theo quy định.

Đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh, việc sử dụng thiết bị POS sai mục đích có thể dẫn đến nguy cơ bị thu hồi thiết bị, chấm dứt hợp đồng chấp nhận thanh toán và xử lý theo quy định pháp luật.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân không sử dụng dịch vụ rút tiền mặt, đáo hạn thẻ tín dụng qua các kênh không chính thống. Các cơ sở kinh doanh cần quản lý chặt chẽ thiết bị POS, không cho thuê, cho mượn hoặc thực hiện giao dịch khống để thu lợi.



