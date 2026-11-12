Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư Watchlist

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tại sao được BHYT thanh toán 100% nhưng vẫn phải trả thêm tiền viện phí?

| | Smart Money

Tại sao được BHYT thanh toán 100% nhưng vẫn phải trả thêm tiền viện phí?

Không ít người cho rằng khi được hưởng bảo hiểm y tế (BHYT) 100%, họ sẽ không phải trả bất kỳ khoản tiền nào khi đi khám, chữa bệnh. Tuy nhiên, trên thực tế, người bệnh vẫn có thể phải tự thanh toán một phần viện phí.

Theo BHXH Việt Nam, mức hưởng BHYT 80%, 95% hay 100% không đồng nghĩa với việc quỹ bảo hiểm thanh toán tương ứng trên toàn bộ hóa đơn viện phí.

Các tỷ lệ này chỉ áp dụng đối với những khoản chi phí thuộc phạm vi được hưởng và đáp ứng điều kiện thanh toán theo quy định.

Nói cách khác, ngay cả khi thuộc nhóm được hưởng BHYT 100%, người bệnh vẫn có thể phải bỏ tiền túi cho một số khoản phát sinh trong quá trình điều trị.

Những khoản tiền người bệnh vẫn phải tự trả

Theo BHXH Việt Nam, có ba nhóm chi phí đáng chú ý.

Thứ nhất là các khoản ngoài phạm vi được hưởng BHYT, chẳng hạn thuốc, vật tư y tế hoặc dịch vụ kỹ thuật không thuộc danh mục được quỹ thanh toán.

Thứ hai là phần chênh lệch khi người bệnh lựa chọn dịch vụ khám, chữa bệnh theo yêu cầu.

Theo Điều 20 Nghị định 188/2025/NĐ-CP, trường hợp sử dụng dịch vụ theo yêu cầu, quỹ BHYT vẫn thanh toán phần chi phí thuộc phạm vi và mức hưởng theo quy định. Người bệnh tự trả phần chênh lệch giữa giá dịch vụ theo yêu cầu và mức quỹ thanh toán.

Ví dụ, một dịch vụ có giá theo yêu cầu là 1 triệu đồng, trong khi mức chi phí được quỹ BHYT thanh toán tương ứng là 300.000 đồng. Nếu người bệnh đủ điều kiện hưởng 100% đối với khoản chi này, quỹ sẽ thanh toán 300.000 đồng, còn người bệnh tự trả 700.000 đồng.

Thứ ba là những khoản chi phí không đáp ứng điều kiện thanh toán theo quy định.

Đáng chú ý, không phải cứ thuốc được bác sĩ chỉ định thì quỹ BHYT sẽ thanh toán toàn bộ. Việc chi trả còn phụ thuộc vào danh mục thuốc, tỷ lệ thanh toán, chỉ định chuyên môn và điều kiện sử dụng. Một số loại thuốc dù thuộc danh mục BHYT vẫn có thể áp dụng tỷ lệ thanh toán riêng, khiến người bệnh phải tự trả phần còn lại.

Làm thế nào để biết mình phải trả bao nhiêu?

Theo BHXH Việt Nam, số tiền được quỹ BHYT thanh toán phụ thuộc vào ba yếu tố chính: mức hưởng của người tham gia, phạm vi chi phí được hưởng và điều kiện khám, chữa bệnh.

Người bệnh cần xác định khoản chi nào thuộc danh mục BHYT, khoản nào là dịch vụ theo yêu cầu và có phát sinh phần chênh lệch hay không.

Đối với dịch vụ khám, chữa bệnh theo yêu cầu, cơ sở y tế có trách nhiệm công khai, thông báo chi phí để người bệnh biết trước khi lựa chọn. Ngoài ra, người tham gia BHYT cũng cần lưu ý một số cơ chế hỗ trợ chi phí.

Theo quy định hiện hành, trường hợp khám, chữa bệnh đúng quy định và có chi phí một lần khám thấp hơn 15% mức lương cơ sở sẽ được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí trong phạm vi được hưởng.

Với mức lương cơ sở 2,53 triệu đồng/tháng áp dụng từ ngày 1/7/2026, ngưỡng này tương đương 379.500 đồng/lần khám. Bên cạnh đó, người tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục trở lên, có số tiền cùng chi trả trong năm vượt 6 lần mức lương cơ sở và đáp ứng các điều kiện theo quy định, cũng được hưởng cơ chế miễn cùng chi trả.

Thu Thủy (TH)

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Điện thoại thuộc 4 trường hợp sau sẽ bị ứng dụng Vietcombank, BIDV, VietinBank, Agribank tự đóng, dừng hoạt động

Điện thoại thuộc 4 trường hợp sau sẽ bị ứng dụng Vietcombank, BIDV, VietinBank, Agribank tự đóng, dừng hoạt động Nổi bật

Lương 20 triệu, nhà chưa có, chồng vẫn đòi mua ô tô 800 triệu: Cộng đồng mạng chỉ biết lắc đầu

Lương 20 triệu, nhà chưa có, chồng vẫn đòi mua ô tô 800 triệu: Cộng đồng mạng chỉ biết lắc đầu Nổi bật

Bắt Trịnh Ngọc Hiếu SN 1995 liên quan các giao dịch nhận chuyển khoản 2,4 tỷ đồng

Bắt Trịnh Ngọc Hiếu SN 1995 liên quan các giao dịch nhận chuyển khoản 2,4 tỷ đồng

10:25 , 12/11/2026
Vietcombank, BIDV, VietinBank, VIB, HSBC,... sẽ tự động trừ từ 10.000 - 150.000 đồng/tháng từ những tài khoản sau

Vietcombank, BIDV, VietinBank, VIB, HSBC,... sẽ tự động trừ từ 10.000 - 150.000 đồng/tháng từ những tài khoản sau

10:24 , 12/11/2026
Gửi ngân hàng bao nhiêu tiền mới lãi được 30 triệu từ giờ đến Tết?

Gửi ngân hàng bao nhiêu tiền mới lãi được 30 triệu từ giờ đến Tết?

07:35 , 12/11/2026
Vietcombank phát thông báo quan trọng về giao dịch rút tiền, chuyển tiền, thanh toán bằng thẻ tại ATM, POS, Digibank, VCB DigiBiz,...

Vietcombank phát thông báo quan trọng về giao dịch rút tiền, chuyển tiền, thanh toán bằng thẻ tại ATM, POS, Digibank, VCB DigiBiz,...

01:15 , 12/11/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên