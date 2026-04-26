Công an phát thông báo đến người dùng Faceboo k

Theo Huỳnh Duy | 26-04-2026 - 21:37 PM | Xã hội

Người dùng Facebook cần lưu ý với thông báo mới từ Công an.

Trước tình trạng các hình thức lừa đảo trên không gian mạng ngày càng tinh vi, cơ quan Công an vừa phát đi khuyến cáo tới người dân, đặc biệt là người dùng Facebook, về thủ đoạn giả mạo cửa hàng trực tuyến để chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan chức năng, thời gian gần đây nhiều người đã trở thành nạn nhân của các “shop ma” với kịch bản được dàn dựng chuyên nghiệp, đánh vào tâm lý ham giá rẻ và sự chủ quan khi mua sắm trực tuyến.

Những dấu hiệu nhận biết shop lừa đảo

Công an cho biết, các đối tượng thường sử dụng một số chiêu thức phổ biến như:

- Rao bán hàng giá rẻ bất thường: Nhiều mặt hàng cao cấp, đồ gia dụng hoặc quần áo theo xu hướng được chào bán chỉ bằng 1/3 đến 1/4 giá thị trường, kèm các lý do như “xả kho”, “phá sản”, “hàng tuồn”.

Công an vừa phát đi khuyến cáo tới người dân, đặc biệt là người dùng Facebook về các chiêu trò lừa đảo. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Gia Lai)

- Yêu cầu chuyển khoản hoặc đặt cọc trước: Người mua bị yêu cầu thanh toán toàn bộ hoặc chuyển trước phí vận chuyển. Sau khi nhận tiền, đối tượng cắt liên lạc hoặc biến mất.

- Tạo tương tác ảo: Bài đăng có hàng nghìn lượt thích, bình luận tích cực nhưng phần lớn đến từ các tài khoản ảo, mới tạo hoặc không có thông tin rõ ràng.

- Thông tin cửa hàng mập mờ: Không có địa chỉ kinh doanh cụ thể, thiếu số điện thoại liên hệ hoặc số điện thoại không thể kết nối.

Khuyến cáo người dân khi mua hàng online

Để phòng ngừa rủi ro, cơ quan Công an khuyến cáo người dân:

- Không chuyển khoản trước cho các cửa hàng lạ hoặc chưa có uy tín.

- Ưu tiên hình thức thanh toán khi nhận hàng (COD), kiểm tra đúng sản phẩm mới thanh toán.

- Chủ động tra cứu tên shop, số điện thoại trên các hội nhóm cảnh báo lừa đảo trước khi mua hàng.

- Không nhấn vào các đường link lạ yêu cầu cung cấp thông tin tài khoản Facebook, tài khoản ngân hàng, mật khẩu hoặc mã OTP để tránh bị chiếm Facebook hoặc rút tiền từ tài khoản ngân hàng.

Cơ quan Công an cũng đề nghị người dân khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn cần nhanh chóng trình báo để được hướng dẫn xử lý và ngăn chặn kịp thời.

doisongphapluat.nguoiduatin.vn

