Ra quyết định khởi tố Giám sát trưởng công trình Đàm Quốc Huy

Ngày 24/4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với các cá nhân liên quan trong vụ án “Vi phạm quy định về an toàn lao động” xảy ra ngày 30/10/2025 tại thôn Cán Hồ, xã Xuân Quang.

Theo kết quả điều tra, dự án thi công công trình đường điện thôn Phìn Giàng do liên danh Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xây dựng Ngọc Bích và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư xây dựng Trường Sơn trúng thầu. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thi công đã bộc lộ nhiều vi phạm nghiêm trọng về quy định an toàn lao động, đặc biệt trong việc vận chuyển, kéo, lắp dựng cột điện bê tông trên địa hình đồi núi có độ dốc lớn nhưng không xây dựng biện pháp thi công và biện pháp bảo đảm an toàn phù hợp.

Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 30/10/2025, trong quá trình thi công, do không bảo đảm điều kiện an toàn, cột điện bê tông đã lăn theo triền dốc, gây tai nạn làm anh H.V.H, sinh năm 1989 tử vong.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 02/3/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về an toàn lao động”. Ngày 15/4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã phối hợp Viện kiểm sát nhân dân khu vực 6 thống nhất khởi tố bị can đối với:

Ông Phạm Văn Vịnh, Giám đốc Công tytrách nhiệm hữu hạn một thành viên Xây dựng Ngọc Bích về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động” theo khoản 1 Điều 295 Bộ luật Hình sự;

Ông Đàm Quốc Huy, Giám sát trưởng công trình về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” theo khoản 1 Điều 360 Bộ luật Hình sự.

Đồng thời, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra.

Thông báo Quyết định khởi tố bị can. Ảnh: CA Lào Cai

Quá trình điều tra xác định: Nhà thầu thi công không lập, không trình phê duyệt biện pháp thi công và biện pháp bảo đảm an toàn lao động theo quy định; không xác định vùng nguy hiểm; không có thiết bị, giải pháp kỹ thuật bảo đảm an toàn khi thi công trên địa hình dốc. Công tác giám sát thi công còn buông lỏng, thiếu trách nhiệm; chủ đầu tư chưa thực hiện đầy đủ việc kiểm tra, giám sát theo quy định pháp luật. Đây là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến vụ tai nạn lao động nghiêm trọng.

Với vai trò nắm tình hình, tham mưu và tổ chức triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở, Công an xã Xuân Quang đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trong quá trình xác minh, điều tra, củng cố hồ sơ vụ án; kịp thời báo cáo, đề xuất xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật, góp phần răn đe, phòng ngừa chung.