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Công an phát thông báo quan trọng liên quan đến tích hợp sổ đỏ trên VNeID, người dân cần biết

| | Kinh tế số

Người dân cần cảnh giác với thủ đoạn giả danh cán bộ cơ quan nhà nước để hướng dẫn kích hoạt, đồng bộ sổ đỏ online nhằm mục đích đánh cắp thông tin hoặc chiếm đoạt tài sản.

Theo Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Cà Mau, việc đẩy mạnh số hóa, liên thông dữ liệu đất đai và tích hợp thông tin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên nền tảng VNeID là một bước trong quá trình chuyển đổi số, tạo thuận lợi cho người dân khi khai thác, sử dụng thông tin giấy tờ điện tử.

Nghị định số 320/2026/NĐ-CP ngày 13/8/2026 của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 28/9/2026, quy định các cơ quan, tổ chức, cá nhân không được yêu cầu người dân và tổ chức nộp hoặc xuất trình bản chính, bản sao những giấy tờ đã được tích hợp, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Như vậy, mốc ngày 30/10/2026 là thời hạn đặt ra đối với cơ quan quản lý trong việc đẩy nhanh kết nối, đồng bộ dữ liệu đất đai, không phải thời hạn buộc người dân phải đổi sổ đỏ giấy hoặc phải thực hiện một thủ tục kích hoạt sổ đỏ để sổ đỏ tiếp tục có giá trị. Đây cũng chính là thông tin các đối tượng lừa đảo có thể lợi dụng.

Ảnh: Báo Chính phủ

Theo đó, các đối tượng có thể giả danh cán bộ Công an, cán bộ địa chính hoặc cơ quan nhà nước, gọi điện, nhắn tin thông báo như: Sổ đỏ chưa được đồng bộ, thông tin đất đai chưa được xác thực, phải kích hoạt sổ đỏ online, phải cập nhật trước ngày 30/10 nếu không sẽ bị khóa...

Đây là thủ đoạn đã được cảnh báo, trong đó đối tượng thường kết hợp việc giả danh cán bộ với việc yêu cầu người dân thực hiện các thao tác trực tuyến.

﻿Sau khi tạo tâm lý lo lắng, thúc giục người dân thực hiện ngay, các đối tượng có thể gửi đường link, mã QR hoặc yêu cầu cài đặt ứng dụng với lý do hỗ trợ tích hợp sổ đỏ vào VNeID.

Người dân có thể tiếp tục bị yêu cầu cung cấp thông tin căn cước, thông tin tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP hoặc chuyển tiền với các lý do như phí xác thực, phí đồng bộ dữ liệu, phí xử lý hồ sơ...

Nếu làm theo, người dân có nguy cơ bị đánh cắp thông tin cá nhân, chiếm quyền kiểm soát thiết bị, tài khoản hoặc trực tiếp mất tiền.

﻿Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Cà Mau khuyến cáo người dân không tin tưởng, làm theo hướng dẫn của người lạ qua điện thoại, mạng xã hội liên quan đến việc kích hoạt sổ đỏ online, đồng bộ, xác thực sổ đỏ hoặc tích hợp thông tin giấy tờ trên VNeID.

Người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP cho người khác; không truy cập các đường link không rõ nguồn gốc, quét mã QR hoặc cài đặt ứng dụng do người lạ gửi.

﻿Khi có nhu cầu thực hiện, kiểm tra hoặc giải quyết các thủ tục liên quan đến đất đai, người dân cần chủ động sử dụng ứng dụng VNeID chính thức và các kênh thông tin của cơ quan nhà nước.

Trường hợp chưa rõ quy định hoặc có vướng mắc, trực tiếp liên hệ cơ quan có thẩm quyền để được hướng dẫn, không thực hiện các thao tác liên quan đến tài khoản ngân hàng theo yêu cầu của người gọi điện mà chưa xác minh rõ danh tính, mục đích.

Khi phát hiện trường hợp có dấu hiệu nghi vấn, người dân cần lưu giữ số điện thoại, tin nhắn, đường link, tài khoản mạng xã hội, tài khoản nhận tiền và các thông tin liên quan.

Người dân cần nhanh chóng cung cấp cho cơ quan Công an phường, xã nơi gần nhất để được tiếp nhận, xác minh và xử lý theo quy định.

Nhật Hạ

Nhịp sống thị trường

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