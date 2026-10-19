Nvidia mở rộng sang thị trường máy tính cá nhân với chip AI mới

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Tập đoàn bán dẫn Nvidia đang mở rộng mạnh mẽ sang thị trường máy tính cá nhân với dòng chip mới RTX Spark, trong bối cảnh doanh nghiệp này tìm cách mở rộng cơ sở khách hàng và giảm mức độ phụ thuộc vào mảng trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI) vốn hiện chiếm phần lớn doanh thu.

Tổng Giám đốc kiêm nhà sáng lập Nvidia Jensen Huang ngày 16/10 đã xuất hiện tại một chi nhánh Saturn ở Berlin (Đức) để chào mừng sự kiện ra mắt những mẫu máy tính xách tay đầu tiên sử dụng hoàn toàn chip Nvidia. Các thiết bị mới sử dụng nền tảng RTX Spark, được Nvidia phát triển nhằm đưa những tác vụ vốn thường cần hạ tầng điện toán đám mây hoặc trung tâm dữ liệu xuống xử lý trực tiếp trên máy tính cá nhân.

Theo Nvidia, các máy có thể chạy ứng dụng AI, chỉnh sửa hình ảnh, dựng video và trò chơi điện tử ngay trên thiết bị mà không cần kết nối Internet. Điều này mở ra khả năng xử lý AI cục bộ, đặc biệt phù hợp với doanh nghiệp nhỏ, người làm việc tự do và người dùng muốn giữ dữ liệu ngay trên thiết bị.

RTX Spark kết hợp ba thành phần chính gồm bộ xử lý trung tâm với 20 đơn vị tính toán, bộ xử lý đồ họa phục vụ hình ảnh và AI, cùng bộ nhớ dùng chung dung lượng lên tới 128 GB. Ông Huang cho biết Nvidia đã mất khoảng 30 năm phát triển để tiến tới nền tảng này và gọi đây là “chiếc máy tính của ngày mai mà người dùng có thể mua ngay hôm nay”. Asus, Dell, HP, Lenovo, Microsoft và MSI là những nhà sản xuất đầu tiên đưa RTX Spark vào các thiết bị thương mại.

Bước đi này đánh dấu sự trở lại của Nvidia với thị trường máy tính cá nhân, lĩnh vực từng gắn với nguồn gốc của tập đoàn thông qua card đồ họa cho trò chơi điện tử. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, động lực tăng trưởng chính của Nvidia chuyển gần như hoàn toàn sang trung tâm dữ liệu và AI.

Nếu RTX Spark thành công, Nvidia không chỉ mở thêm một thị trường mới mà còn có thể giảm sự phụ thuộc vào các trung tâm dữ liệu AI, lĩnh vực đang bắt đầu khiến giới đầu tư lo ngại về tốc độ tăng trưởng và khả năng thu hồi vốn. Những lo ngại này đã tác động rõ rệt tới cổ phiếu Nvidia. Kể từ mức đỉnh ngày 6/10, giá cổ phiếu của tập đoàn này đã giảm khoảng 10%, tương đương khoảng 500 tỷ USD giá trị thị trường.

Một trong những yếu tố gây áp lực là cảnh báo của Tổng Giám đốc Broadcom Hock Tan về những kỳ vọng quá cao đối với AI và khó khăn trong việc tài trợ cho làn sóng đầu tư hạ tầng AI. Cổ phiếu của nhiều doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng AI cũng giảm mạnh, trong đó SK Hynix, nhà cung cấp chip nhớ quan trọng cho Nvidia, mất khoảng 25% giá trị chỉ trong tuần này.

Thách thức lớn nhất đối với các máy tính sử dụng RTX Spark hiện là giá bán. Tại Đức, các mẫu rẻ nhất có giá khoảng 2.900 euro, trong khi phiên bản cao cấp có thể đắt hơn gấp đôi. Ông Huang cũng công bố kế hoạch đầu tư khoảng 2 tỷ USD vào các doanh nghiệp AI tại châu Âu và cung cấp năng lực điện toán trị giá 250 triệu USD cho giới nghiên cứu Anh.