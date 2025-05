Công an phường liên hệ làm việc, người đàn ông Hà Nội liền kiểm tra tài khoản ngân hàng, phát hiện được cộng thêm gần 37 triệu đồng

Mới đây, Công an phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết, đơn vị đã kịp thời hỗ trợ một công dân trú tại tỉnh Hoà Bình nhận lại số tiền chuyển khoản nhầm.

Trước đó vào hồi 09h ngày 24/4/2025, Công an phường Phú Thượng nhận được đề nghị phối hợp của Công an xã Đồng Tâm, huyện Lạc Thuỷ, tỉnh Hoà Bình về việc hỗ trợ một công dân tại địa phương này chuyển nhầm tiền vào tài khoản của người dân cư trú tại phường Phú Thượng.

Ngay lập tức Công an phường Phú Thượng đã liên hệ với anh B.Đ.H (trú tại: Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội; là chủ tài khoản nhận tiền chuyển nhầm) thông báo sự việc. Sau khi nhận được thông tin, anh H kiểm tra tài khoản và nhiệt tình phối hợp trả lại số tiền chuyển khoản nhầm.

Đến hồi 10h ngày 25/4/2025, chị Nguyễn Thị Thuỷ (trú tại: Đồng Tâm, Lạc Thuỷ, Hoà Bình; là chủ tài khoản chuyển tiền) đã đến trụ sở Công an phường Phú Thượng làm thủ tục nhận lại số tiền chuyển nhầm là 36,5 triệu đồng.

Nhận lại tài sản, chị Nguyễn Thị Thuỷ gửi lời cảm ơn chân thành đến anh B.Đ.H cũng như lực lượng chức năng đã hỗ trợ chị Thuỷ nhận lại tiền chuyển nhầm một cách nhanh chóng và thuận lợi.

Sáng ngày 27/4, Công an thị trấn Trảng Bom (huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) tiếp nhận tin báo của chị Đoàn Thị Huyền ngụ tổ 7, khu phố 2, thị trấn Trảng Bom cho biết, vào khoảng 17 giờ 50 phút ngày 26-4, tài khoản ngân hàng của chị nhận được 200 triệu đồng từ một tài khoản ngân hàng ACB mang tên Cao Thanh Đạt thông qua dịch vụ Banking (ngân hàng điện tử).

Cảnh giác với tội phạm lừa đảo trên không gian mạng, chị Huyền đã nhanh chóng đi trình báo với cơ quan công an.

Ngay sau khi tiếp nhận vụ việc, Công an thị trấn nhanh chóng xác minh và xác định đây là giao dịch do anh Cao Thành Đạt (30 tuổi) ngụ xã Quảng Tiên, huyện Trảng Bom, tạm trú Khu Phố 3, Thị trấn Trảng Bom chuyển nhầm.

Sau khi được giải thích và xác nhận thông tin, trưa cùng ngày chị Huyền đã phối hợp với Công an làm thủ tục hoàn trả toàn bộ số tiền 200 triệu đồng cho anh Đạt. Việc làm trên thể hiện rõ vai trò trách nhiệm, sự kịp thời và tinh thần phục vụ nhân dân của lực lượng Công an thị trấn Trảng Bom, góp phần củng cố niềm tin của người dân trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự ở địa phương.