Công an ra cảnh báo, hàng chục triệu người sử dụng mạng xã hội chú ý

13-08-2025 - 08:06 AM | Sống

Từ vụ việc vừa xảy ra, cơ quan Công an đã ra khuyến cáo người dân khi tham gia các hoạt động trên mạng xã hội.

Công an TP Hà Nội chiều ngày 12/8 cho biết, Công an phường Sơn Tây vừa ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một trường hợp về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức” theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ, mức phạt 7.500.000 đồng.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng An ninh Công an phường Sơn Tây phát hiện tại một tài khoản Facebook có bình luận sai sự thật về việc chấm dứt hoạt động của Công an xã Đường Lâm (cũ) khi tổ chức mô hình Công an cấp xã theo địa giới hành chính mới; có dấu hiệu xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức.

Công an ra cảnh báo, hàng chục triệu người sử dụng mạng xã hội chú ý- Ảnh 1.

Chị Đ. bị xử phạt 7,5 triệu đồng - Ảnh: CA TP Hà Nội

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an xác định chủ tài khoản là chị C.T.B.Đ, trú tại phường Sơn Tây, Hà Nội. Ngày 02/8/2025, Công an phường Sơn Tây đã mời chị Đ. đến trụ sở làm việc. Tại đây, chị Đ. thừa nhận hành vi vi phạm, trình bày nguyên nhân do thiếu hiểu biết dẫn đến đăng tải bình luận trên.

Ngày 08/8/2025, Công an phường Sơn Tây đã ra Quyết định xử phạt hành chính đối với chị Đ theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ, mức phạt 7.500.000 đồng.

Từ vụ việc nêu trên, cơ quan Công an đã ra khuyến cáo toàn bộ người dùng mạng xã hội.

Người dân khi tham gia các hoạt động trên mạng xã hội, cần có nhận thức đúng đắn, hành vi ứng xử theo đúng quy định pháp luật và phù hợp với các giá trị đạo đức, văn hóa truyền thống dân tộc Việt Nam.

Tất cả mọi người không thực hiện các hành vi lan truyền thông tin không chính thống, sai sự thật gây ảnh hưởng tiêu cực đến dư luận xã hội, ảnh hưởng đến uy tín, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân.

Cần tỉnh táo, thận trọng khi tiếp nhận, sử dụng, chia sẻ thông tin trên mạng xã hội. Các hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Mạng xã hội không được yêu cầu cung cấp căn cước công dân để xác thực tài khoản

Theo Trang Anh

Đời sống & pháp luật

