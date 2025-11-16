Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Công an ra cảnh báo tới tất cả người dân sau khi bắt tạm giam Phùng Thị Thu Hiền

16-11-2025 - 08:50 AM | Xã hội

Hiện nay, tại một số địa phương xuất hiện các đối tượng giả danh bác sĩ khám bệnh miễn phí để bán thực phẩm chức năng, dược phẩm không rõ nguồn gốc, giá cao.

Giữa tháng 10 vừa qua, Phùng Thị Thu Hiền, 37 tuổi, trú tại phường Thanh Liệt, TP Hà Nội đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường (Công an tỉnh Nghệ An) khởi tố, bắt tạm giam về tội Lừa dối khách hàng.

Công an ra cảnh báo tới tất cả người dân sau khi bắt tạm giam Phùng Thị Thu Hiền- Ảnh 1.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An tống đạt quyết định và lệnh đối với Phùng Thị Thu Hiền (Ảnh: Công an Nghệ An).

Trước đó, Hiền cùng một số người giả danh "đoàn công tác y tế", đến các xã, thôn bản trước đây thuộc huyện Kỳ Sơn để thực hiện khám, tư vấn sức khỏe miễn phí cho người dân.

Để tạo vỏ bọc hoàn hảo, Hiền mua cân điện tử, máy chiếu, giường xếp, thuê máy siêu âm xách tay và thuê nhóm người không có chứng chỉ hành nghề y, dược nhưng giả danh bác sĩ, kỹ thuật viên.

Tại các buổi tổ chức, các đối tượng thuyết trình bằng máy chiếu về các bệnh xương khớp, gan, tuyến giáp..., sau đó tiến hành đo chiều cao, cân nặng, siêu âm, lập phiếu khám và “chẩn đoán” hàng loạt người dân “mắc bệnh”. Để người dân tin tưởng hơn nữa, khi khám bệnh nhóm đối tượng mặc áo blouse trắng.

Khi kết luận một người mắc bệnh, nhóm này lập tức giới thiệu "thuốc đặc trị" (thực chất chỉ là thực phẩm chức năng) có thể chữa khỏi các bệnh xương khớp, gan nhiễm mỡ, u tuyến giáp... 

Hiền đưa ra chương trình "khuyến mãi giảm 50%", song thực chất, giá giảm 50% này vẫn cao gấp nhiều lần giá nhập.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã làm rõ gần 1.000 bị hại tại nhiều địa phương miền núi Nghệ An bị Hiền và nhóm đối tượng lừa gạt.

Thủ đoạn này không chỉ xuất hiện ở Nghệ An, mới đây Sở Y tế Thanh Hóa ra cảnh báo, các đối tượng giả danh bác sĩ, nhân viên y tế đến các địa phương tổ chức “thăm khám, tư vấn sức khỏe miễn phí” cho người dân, sau đó tiếp thị và bán thực phẩm chức năng, dược phẩm, thiết bị y tế kém chất lượng với giá cao đã xuất hiện tại nhiều địa phương trên cả nước.

Tình trạng này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của ngành y tế và quyền lợi, sức khỏe của người dân. 

Từ vụ việc trên, cơ quan công an khuyến cáo tất cả người dân:

Công an ra cảnh báo tới tất cả người dân sau khi bắt tạm giam Phùng Thị Thu Hiền- Ảnh 2.

 

Công an ra cảnh báo tới tất cả người dân sau khi bắt tạm giam Phùng Thị Thu Hiền- Ảnh 3.

 

Công an ra cảnh báo tới tất cả người dân sau khi bắt tạm giam Phùng Thị Thu Hiền- Ảnh 4.

 

Công an ra cảnh báo tới tất cả người dân sau khi bắt tạm giam Phùng Thị Thu Hiền- Ảnh 5.

 

 

 

 

Theo Duy Anh

Đời sống & pháp luật

