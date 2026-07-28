Công an sẽ truy xuất giao dịch chuyển khoản của người dân trong trường hợp sau
Công an sẽ truy xuất giao dịch chuyển khoản khi người dân khai báo chuyển khoản nhầm.
Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, với tinh thần trách nhiệm, tận tụy phục vụ Nhân dân, Công an xã Cư Jút đã kịp thời hỗ trợ người dân nhận lại số tiền chuyển khoản nhầm, góp phần lan tỏa nghĩa cử đẹp về sự trung thực, trách nhiệm và ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng.
Trước đó, chị Nguyễn Thị Phương, 18 tuổi, trú tại xã Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng phát hiện tài khoản ngân hàng của mình bất ngờ nhận được một khoản tiền do người khác chuyển nhầm. Nhận thấy đây không phải là tài sản thuộc quyền sở hữu của mình, chị Phương đã chủ động đến Công an xã Cư Jút trình báo, đề nghị hỗ trợ xác minh chủ tài khoản chuyển tiền.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Cư Jút đã nhanh chóng xác minh, liên hệ và mời chị N.T.H, là người thực hiện giao dịch chuyển khoản nhầm, đến làm việc để đối chiếu, làm rõ sự việc.
Tại buổi làm việc, chị Nguyễn Thị Phương đã tự nguyện hoàn trả đầy đủ số tiền nhận nhầm cho người chuyển. Nhận lại tài sản, chị N.T.H bày tỏ sự xúc động, cảm kích trước nghĩa cử trung thực của chị Phương cũng như tinh thần trách nhiệm, tận tâm hỗ trợ Nhân dân của lực lượng Công an xã.
Sự việc tuy không lớn nhưng là minh chứng sinh động cho hiệu quả công tác gần dân, sát dân của lực lượng Công an cơ sở; đồng thời góp phần vun đắp những giá trị nhân văn, xây dựng lối sống trung thực, trách nhiệm và thượng tôn pháp luật trong đời sống xã hội.
Công an xã Cư Jút khuyến cáo người dân khi thực hiện giao dịch chuyển tiền cần kiểm tra kỹ thông tin người nhận, số tài khoản và số tiền trước khi xác nhận giao dịch. Trường hợp phát hiện tiền được chuyển nhầm vào tài khoản cá nhân, người dân cần chủ động thông báo cho ngân hàng hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn xử lý theo đúng quy định, tránh phát sinh các hệ lụy pháp lý không đáng có.
Trước đó, vào ngày 07/5/2026 Công an xã Bình Lư, tỉnh Lai Châu đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ thông tin việc một người dân trên địa bàn chuyển khoản nhầm số tiền 350.000.000 (Ba trăm năm mươi triệu đồng). Đồng thời khẩn trương xác minh được chủ tài khoản nhận tiền và hoàn trả đầy đủ số tiền cho người đã chuyển nhầm, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với lực lượng Công an.
Vào khoảng 08 giờ 00 phút, ngày 07 tháng 05 năm 2026, Công an xã Bình Lư tiếp nhận thông tin trình báo của anh Vũ Viết Hoàng, sinh năm 1979, thường trú tại bản Tiên Bình, xã Bình Lư, tỉnh Lai Châu về việc vào lúc 20 giờ 17 phút, ngày 06/05/2026 anh Hoàng đã thực hiện giao dịch chuyển tiền qua ngân hàng Agribank. Tuy nhiên do sơ suất anh đã chuyển nhầm vào số tài khoản lạ với số tiền 350.000.000 đồng (Ba trăm năm mươi triệu đồng) đến ngày hôm sau anh mới phát hiện và đã đến Công an xã Bình Lư trình báo sự việc và đề nghị được giúp đỡ.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Công an xã Bình Lư đã chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ khẩn trương phối hợp với các đơn vị chức năng xác minh, làm rõ vụ việc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và tinh thần trách nhiệm cao, lực lượng Công an xã đã nhanh chóng phối hợp với ngân hàng liên quan để xác minh, truy xuất tài khoản đích đã nhận tiền gửi nhầm.
Quá trình xác minh, xác định chủ tài khoản nhận được số tiền trên là chị Chang Thị Cu, sinh năm 1998, thường trú tại bản Nậm Nàn, xã Nậm Hàng, tỉnh Lai Châu. Sau khi nắm được thông tin, Công an xã đã trực tiếp liên hệ để xác minh và thông báo với người được chuyển nhầm. Với tinh thần trách nhiệm cao, chị Chang Thị Cu đã nhiệt tình hợp tác với cơ quan Công an, sau đó chị cùng chồng nhanh chóng đến Công an xã Bình Lư để trao trả lại toàn bộ số tiền đã nhận chuyển nhầm.
Với sự chứng kiến của đại diện Công an xã và các bên liên quan, việc hoàn trả số tiền đã được thực hiện đầy đủ, đúng quy trình. Khi nhận lại được số tiền bị chuyển nhầm, anh Vũ Viết Hoàng không giấu được niềm xúc động và vui mừng, gửi lời cảm ơn chân thành tới tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an xã Bình Lư và chị Chang Thị Cu đã tận tình hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời, giúp gia đình tránh được thiệt hại lớn về kinh tế.
Nhịp sống thị trường