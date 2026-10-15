Công an thông báo đến toàn bộ người dân khi nhận được tin nhắn như sau

Công an tỉnh Điện Biên vừa ra cảnh báo lừa đảo, lấy cắp dữ liệu khi nhận được các tin nhắn về việc yêu cầu xác minh tài khoản.

Theo công an tỉnh, những tin nhắn yêu cầu "xác minh tài khoản", "cập nhật thông tin", "mở khóa tài khoản" hoặc "xác nhận giao dịch" có thể là dấu hiệu của thủ đoạn lừa đảo nhằm thu thập thông tin cá nhân và thông tin đăng nhập. Khi nhận được những yêu cầu này, người dùng cần bình tĩnh kiểm tra nguồn gửi và không vội nhấp vào đường link hay cung cấp thông tin.

Các đối tượng có thể giả danh ngân hàng, cơ quan chức năng, đơn vị vận chuyển, mạng xã hội hoặc các nhà cung cấp dịch vụ quen thuộc. Nội dung tin nhắn thường được thiết kế ngắn gọn, tạo cảm giác cấp bách và yêu cầu người nhận thực hiện ngay một thao tác để tránh tài khoản bị khóa hoặc giao dịch bị hủy.

Điểm cần đặc biệt lưu ý là đường link đi kèm tin nhắn. Một website giả mạo có thể được thiết kế gần giống giao diện của đơn vị chính thức và yêu cầu người dùng nhập họ tên, số điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP hoặc thông tin tài chính. Những dữ liệu này sau đó có thể bị kẻ xấu sử dụng để tiếp tục chiếm quyền tài khoản hoặc thực hiện hành vi lừa đảo.

Hình minh họa - Ảnh: Công an Điện Biên

Công an tỉnh Điện Biên đề nghị tất cả người dân khi nhận được tin nhắn bất thường, không nên truy cập ngay vào đường link được gửi. Thay vào đó, cần kiểm tra kỹ tên người gửi, nội dung và địa chỉ website; đồng thời chủ động mở ứng dụng hoặc truy cập website chính thức của đơn vị liên quan để kiểm tra thông báo.

Tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, mã OTP, mã xác thực hoặc thông tin tài chính theo yêu cầu từ tin nhắn chưa được xác minh. Nếu nội dung tin nhắn tạo áp lực bằng những cảnh báo như "phải thực hiện ngay", "tài khoản sẽ bị khóa" hoặc "giao dịch sẽ bị hủy", càng cần bình tĩnh kiểm tra thay vì làm theo.

Nếu đã nhấp vào đường link đáng ngờ nhưng chưa nhập thông tin, cần đóng trang và không tải xuống tệp hoặc ứng dụng theo hướng dẫn. Trường hợp đã cung cấp thông tin đăng nhập, cần nhanh chóng thay đổi mật khẩu, kiểm tra hoạt động tài khoản và liên hệ với đơn vị cung cấp dịch vụ qua kênh chính thức.

Một tin nhắn có thể được thiết kế rất giống thông báo thật, nhưng sự vội vàng có thể khiến người dùng tự mở "cánh cửa" cho kẻ gian. Bình tĩnh kiểm tra trước khi nhấp, xác minh trước khi cung cấp thông tin là nguyên tắc quan trọng để bảo vệ tài khoản và dữ liệu cá nhân.

Ảnh tạo bởi AI

Chú ý với các tin nhắn thông báo vi phạm phạt nguội

Trước đó, Công an tỉnh Hưng Yên cũng ra cảnh báo tình trạng các đối tượng giả danh cơ quan chức năng để gửi tin nhắn thông báo "phạt nguội" vi phạm giao thông có xu hướng gia tăng, gây hoang mang và thiệt hại về tài sản cho nhiều người dân.

Theo Công an Hưng Yên, thủ đoạn của các đối tượng thường là gửi tin nhắn SMS hoặc qua các ứng dụng như Zalo, Messenger với nội dung thông báo phương tiện của người nhận đã vi phạm giao thông và yêu cầu truy cập vào đường link để "xem chi tiết vi phạm" hoặc "nộp phạt trực tuyến". Các đường link này thường dẫn đến các website giả mạo có giao diện giống cổng thông tin của cơ quan chức năng. Khi người dân nhập thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc mã OTP, các đối tượng sẽ nhanh chóng chiếm đoạt tiền trong tài khoản của nạn nhân.

Ảnh: Công an Hưng Yên

Thậm chí, một số trường hợp các đối tượng còn giả danh cán bộ cơ quan chức năng gọi điện trực tiếp, cung cấp một số thông tin cá nhân chính xác để tạo lòng tin, sau đó hướng dẫn người dân chuyển tiền "nộp phạt" vào tài khoản cá nhân do chúng cung cấp.

Trước tình hình trên, Công an tỉnh Hưng Yên khẳng định: Cơ quan chức năng không gửi tin nhắn kèm đường link lạ yêu cầu người dân nộp phạt; việc thông báo "phạt nguội" thường được thực hiện bằng văn bản chính thức hoặc thông qua các kênh tra cứu công khai. Người dân có thể tra cứu thông tin vi phạm qua ứng dụng VNeTraffic hoặc trên website của Cục Cảnh sát giao thông.