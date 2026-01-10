Công an thông báo khẩn đến người dùng Facebook

Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa triệt phá thành công một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội Facebook.

Đối tượng là Nguyễn Tấn Hoàng (sinh năm 1997, thường trú xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa). Bước đầu xác định, từ cuối năm 2024 đến nay, đối tượng đã lừa đảo hơn 100 nạn nhân trên cả nước, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, do không có công việc ổn định và cần tiền tiêu xài, đánh bạc, Nguyễn Tấn Hoàng nảy sinh ý định lừa đảo thông qua không gian mạng. Đối tượng thu thập hình ảnh các mặt hàng như xe đạp điện, tủ lạnh, tủ đông… từ nhiều nguồn trên internet, sau đó đăng tải lên các hội, nhóm Facebook để rao bán.

Đối tượng Nguyễn Tấn Hoàng làm việc với cơ quan Công an. (Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai)

Để tạo lòng tin, Hoàng lập và sử dụng nhiều tài khoản Facebook ảo với các tên như “Kim Hoàng”, “Linh Hoàng”, “Tuấn Đạt”. Khi có người liên hệ mua hàng, đối tượng trực tiếp nhắn tin trao đổi, gửi hình ảnh sản phẩm và yêu cầu người mua chuyển tiền đặt cọc hoặc thanh toán toàn bộ giá trị đơn hàng. Sau khi nhận được tiền, Hoàng lập tức chặn liên lạc, xóa kết bạn để chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, ngày 20/11/2025, thông qua tài khoản Facebook “Kim Hoàng”, đối tượng rao bán tủ lạnh trên nhóm “Cộng đồng Long Khánh”. Tin tưởng thông tin quảng cáo, anh N.N.T. (ngụ phường Bảo Vinh, tỉnh Đồng Nai) đã chuyển tổng cộng 13,15 triệu đồng để mua hàng. Sau khi nhận tiền, Hoàng cắt đứt mọi liên lạc với nạn nhân.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định Hoàng đang lẩn trốn tại TP Hồ Chí Minh và tiến hành bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Vụ việc hiện đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Từ vụ án trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác khi mua bán, giao dịch trên mạng xã hội như Facebook; cần kiểm tra kỹ thông tin người bán, nguồn gốc hàng hóa và tuyệt đối không chuyển khoản, đặt cọc cho các tài khoản lạ khi chưa xác minh được độ tin cậy nhằm tránh bị lừa đảo.