Công an thông báo sẽ điều tra những ai thường có giao dịch chuyển và nhận tiền sau

Lợi dụng tâm lý tò mò và nhu cầu theo dõi thông tin cá nhân của người khác, các đối tượng xấu đang quảng cáo, rao bán trên mạng xã hội những phần mềm được giới thiệu có khả năng đọc trộm tin nhắn Zalo, Facebook, nghe lén cuộc gọi và định vị điện thoại từ xa. Công an xã Vạn Hưng cảnh báo đây có thể là thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản, phát tán mã độc và đánh cắp dữ liệu cá nhân. Người mua cũng có nguy cơ vi phạm pháp luật nếu sử dụng các công cụ này để xâm phạm quyền riêng tư của người khác.

Theo cảnh báo, thủ đoạn của các đối tượng thường bắt đầu bằng việc lập tài khoản, hội nhóm trên mạng xã hội để đăng quảng cáo phần mềm theo dõi bí mật. Chúng cam kết công cụ dễ cài đặt, hoạt động kín đáo và không bị phát hiện. Để tạo lòng tin, các đối tượng còn sử dụng hình ảnh, video minh họa hoặc tài khoản dùng thử giả, khiến người có nhu cầu tin rằng phần mềm thực sự có khả năng hoạt động như quảng cáo.

Khi có người liên hệ mua, các đối tượng yêu cầu chuyển tiền thanh toán tiền phần mềm, phí kích hoạt, phí bảo mật hoặc phí duy trì dịch vụ. Sau khi nhận được tiền, chúng tiếp tục đưa ra nhiều lý do để yêu cầu nạn nhân chuyển thêm, rồi chặn liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Đáng lo ngại hơn, đường dẫn hoặc tệp cài đặt được gửi cho người mua có thể chứa mã độc. Khi tải xuống, cài đặt và cấp quyền truy cập cho ứng dụng, thiết bị có nguy cơ bị xâm nhập. Dữ liệu cá nhân, mật khẩu, mã xác thực và thông tin ngân hàng của người dùng có thể bị đánh cắp. Từ đó, các đối tượng có thể chiếm quyền điều khiển điện thoại, truy cập tài khoản và thực hiện giao dịch trái phép.

Không dừng lại ở nguy cơ mất tiền, hành vi tự ý truy cập, thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ thông tin riêng tư, dữ liệu cá nhân của người khác khi chưa được phép còn có thể bị xử lý theo quy định pháp luật.

Theo điểm đ khoản 2 Điều 8 Nghị định 363/2026/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 11/11/2026, hành vi thu thập dữ liệu trái phép dẫn đến làm rò rỉ thông tin nhạy cảm của người khác có thể bị phạt tiền từ 40-60 triệu đồng đối với cá nhân và từ 80-120 triệu đồng đối với tổ chức. Tùy tính chất, mức độ vi phạm, người thực hiện hành vi còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trước tình hình trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không tìm mua, cài đặt hoặc sử dụng phần mềm gián điệp, phần mềm theo dõi trái phép; không chuyển tiền cho các dịch vụ không rõ nguồn gốc, không truy cập đường dẫn lạ, tải ứng dụng từ nguồn không chính thống hoặc cung cấp mật khẩu, mã xác thực và thông tin tài khoản ngân hàng.

Người dân cần sử dụng mật khẩu có độ bảo mật cao, bật xác thực hai lớp và thường xuyên kiểm tra các thiết bị đang đăng nhập vào tài khoản cá nhân.

Trường hợp đã cài đặt tệp đáng ngờ hoặc nghi ngờ điện thoại bị xâm nhập, người dùng cần ngắt kết nối mạng, sử dụng thiết bị an toàn để thay đổi mật khẩu, liên hệ ngân hàng để khóa tài khoản nếu có nguy cơ mất tiền. Đồng thời, cần lưu giữ bằng chứng và trình báo cơ quan Công an gần nhất.

(*Theo Công an tỉnh Khánh Hòa / Ảnh minh họa: Internet)