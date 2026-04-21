Công an thông báo tới tất cả những ai nhận được tin nhắn có nội dung sau

Mới đây, Công an tỉnh Vĩnh Long đã vạch trần một thủ đoạn sử dụng công nghệ cao cực kỳ nguy hiểm, khiến người dùng điện thoại dù cẩn thận đến mấy cũng rất dễ sập bẫy. Các đối tượng lừa đảo hiện nay không còn gửi tin nhắn rác từ các số điện thoại lạ, mà sử dụng hẳn các trạm thu phát sóng di động BTS giả mạo để chèn ép hệ thống, trực tiếp lấy tên của các ngân hàng, doanh nghiệp hay nhà mạng uy tín để gửi tin nhắn thẳng đến thiết bị của người dân.

Điểm đáng sợ của thủ đoạn này nằm ở cơ chế hoạt động tinh vi và tính cơ động của các trạm BTS giả. Chúng thường được giấu kín trên ô tô hoặc xe máy, liên tục di chuyển luồn lách qua các khu vực đông đúc như chợ truyền thống, trung tâm thương mại, bến xe hay khu công nghiệp. Với khả năng phát tín hiệu cường độ mạnh, thiết bị này sẽ ép các điện thoại di động trong bán kính gần tự động kết nối mà chủ nhân hoàn toàn không hay biết.

Ngay sau đó, hàng chục nghìn tin nhắn với tên thương hiệu quen thuộc sẽ được đẩy vào máy nạn nhân. Nội dung tin nhắn luôn được thiết kế để đánh mạnh vào tâm lý lo lắng, dọa dẫm tài khoản đang gặp sự cố, yêu cầu xác minh khẩn cấp hoặc tung hỏa mù trúng thưởng nhằm dụ dỗ người dân bấm vào các đường link độc hại.

Mặc dù tin nhắn hiển thị tên thương hiệu y như thật, cơ quan chức năng chỉ ra rằng người dân vẫn có thể tự mình nhận biết cạm bẫy nếu giữ được sự bình tĩnh. Đặc điểm nhận diện rõ nhất là văn phong luôn mang tính chất thúc giục, ép buộc nạn nhân phải hành động ngay lập tức bằng những từ ngữ như "tài khoản sẽ bị khóa" hay "cần cập nhật ngay lập tức".

Bên cạnh đó, nếu tinh ý quan sát phần đường link đính kèm, người dùng sẽ phát hiện ra cấu trúc tên miền thường bị làm giả, sai lệch một vài ký tự so với trang web chính thức. Ngoài ra, việc điện thoại đột ngột nhận được hàng loạt tin nhắn giống hệt nhau trong một thời gian ngắn khi đang đứng ở chốn đông người cũng là tín hiệu báo động đỏ cho thấy thiết bị đã bị trạm phát sóng giả khống chế.

Trước mức độ nguy hiểm của loại tội phạm công nghệ cao này, cơ quan Công an đặc biệt khuyến cáo người dân cần thiết lập ngay một lớp phòng vệ vững chắc cho tài sản của mình. Nguyên tắc sống còn là tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, số tài khoản hay mã OTP qua các đường link lạ gắn trong tin nhắn, dù tin nhắn đó có hiển thị đúng tên ngân hàng đi chăng nữa. Khi nhận được thông báo mang tính chất đe dọa hoặc yêu cầu chuyển tiền, cách tốt nhất là bỏ qua tin nhắn và chủ động gọi điện đến đường dây nóng chính thức của ngân hàng để xác minh. Nếu lỡ bấm vào link hoặc phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần nhanh chóng chụp màn hình lưu lại bằng chứng và lập tức trình báo cơ quan Công an gần nhất để có phương án ngăn chặn, xử lý kịp thời.