Tin cực vui dịp lễ 30/4: TP.HCM có 4 địa điểm xem pháo hoa hoàn toàn miễn phí cho người dân

Theo kế hoạch, chương trình bắn pháo hoa diễn ra trong 15 phút, từ 21h đến 21h15 ngày 30/4, do Bộ Tư lệnh TP HCM chủ trì, phối hợp cùng Sở Văn hóa và Thể thao. Thành phố bố trí một điểm bắn tầm cao tại khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (TP Thủ Đức), trong khi ba điểm bắn tầm thấp được đặt tại Công viên Văn hóa Đầm Sen, khu vực tòa tháp Saigon Marina IFC và khu biệt thự Kim Long, cầu Rạch Đỉa. Đặc biệt, ngoại trừ việc vào sâu bên trong Đầm Sen cần mua vé vui chơi, người dân hoàn toàn có thể đứng dọc các tuyến đường công cộng xung quanh 4 điểm bắn này để chiêm ngưỡng pháo hoa 0 đồng.

Với điểm bắn tầm cao, khu vực ven sông Sài Gòn tiếp tục là lựa chọn lý tưởng để theo dõi trọn vẹn màn trình diễn ánh sáng. Công viên Bến Bạch Đằng được xem là vị trí có góc nhìn trực diện, trong khi Công viên bờ sông Thủ Thiêm mang lại không gian thoáng đãng, ít bị che khuất, phù hợp cho cả việc ngắm cảnh lẫn chụp ảnh. Ngoài ra, Cầu Thủ Thiêm hay các tòa nhà cao tầng, quán cà phê rooftop tại khu vực trung tâm cũng là những điểm được nhiều người lựa chọn nhờ tầm nhìn bao quát toàn cảnh thành phố.

Gợi ý thêm các điểm xem pháo hoa thuận lợi Bên cạnh các vị trí quen thuộc, người dân có thể cân nhắc thêm một số địa điểm có góc nhìn tốt và hoàn toàn không thu phí bến bãi: Khu vực Phố đi bộ Nguyễn Huệ: thuận tiện kết hợp xem chương trình nghệ thuật và chờ pháo hoa Bến Nhà Rồng: vị trí gần sông, tầm nhìn thoáng về khu vực bắn tầm cao Cầu Mống: điểm check in quen thuộc, có thể quan sát pháo hoa từ xa Nóc hầm Hầm Thủ Thiêm: gần điểm bắn, góc nhìn rộng nhưng thường đông Các tuyến đường ven sông như Trần Hưng Đạo, Tôn Đức Thắng: thuận tiện di chuyển, dễ tiếp cận

Không chỉ dừng lại ở pháo hoa, TP HCM còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa giải trí quy mô lớn trong dịp lễ. Tâm điểm là chương trình nghệ thuật diễn ra từ 19h30 đến 21h tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ, ngay trước thời điểm bắn pháo hoa. Bên cạnh đó, các triển lãm hình ảnh được tổ chức từ ngày 23/4 đến 12/5 trên những tuyến đường trung tâm như Nguyễn Huệ, Đồng Khởi và tại các nhà truyền thống.

Với mật độ người tham gia dự kiến rất đông, việc di chuyển sớm, lựa chọn vị trí phù hợp và ưu tiên các khu vực có không gian mở sẽ giúp người dân có trải nghiệm trọn vẹn hơn trong đêm lễ hội. Bí kíp cho những ai đi săn pháo hoa miễn phí là hãy chủ động có mặt từ sớm để tìm chỗ gửi xe an toàn. Đồng thời, mọi người nên mặc trang phục thoải mái và chú ý bảo quản tư trang cá nhân cẩn thận giữa biển người đông đúc để có một đêm đi chơi lễ trọn niềm vui.