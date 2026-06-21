Công an tiến hành xác minh một giao dịch chuyển khoản hơn 50 triệu đồng từ tài khoản Agribank sang BIDV

Công an xã Minh Hóa trao trả số tiền 53,7 triệu đồng do chuyển khoản nhầm cho anh Đinh Tấn Minh sau khi hoàn tất công tác xác minh, phối hợp xử lý theo quy định

Chiều ngày 19/6/2026, Công an xã Minh Hóa (tỉnh Quảng Trị) đã tiếp nhận trình báo của anh Đinh Tấn Minh, trú tại Tổ dân phố 1, xã Minh Hóa, tỉnh Quảng Trị, về việc vô tình chuyển nhầm số tiền 53.700.000 đồng từ tài khoản ngân hàng Agribank vào một tài khoản mở tại ngân hàng BIDV.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Minh Hóa đã nhanh chóng tiến hành xác minh, thu thập tài liệu liên quan và xác định chủ tài khoản nhận tiền là ông Nguyễn Xuân Quyết, hiện cư trú tại xã Liên Châu, tỉnh Phú Thọ. Đơn vị đồng thời chủ động phối hợp với Công an xã Liên Châu để xác minh và làm rõ vụ việc.

Sau khi được lực lượng Công an trao đổi, giải thích, ông Nguyễn Xuân Quyết đã tự nguyện đến cơ quan Công an bàn giao toàn bộ số tiền do anh Minh chuyển nhầm.

Đến 16 giờ cùng ngày, sau khi hoàn tất việc đối chiếu và xác minh theo quy định, Công an xã Minh Hóa đã trao trả đầy đủ số tiền 53,7 triệu đồng cho anh Đinh Tấn Minh.

Nhận lại tài sản của mình, anh Minh bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn chân thành đến lực lượng Công an xã Minh Hóa cùng Công an xã Liên Châu đã tận tình hỗ trợ, giúp anh nhanh chóng nhận lại số tiền chuyển khoản nhầm.

Theo Công an tỉnh Quảng trị