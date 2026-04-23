Công an tiết lộ thủ đoạn mua bán hóa đơn khống: Tiền vẫn chạy qua ngân hàng, nhưng giao dịch không có thật

Nhiều vụ vi phạm hóa đơn đã bị lực lượng chức năng phanh phui

Tọa đàm "Hoàn thuế giá trị gia tăng: Minh bạch để phát triển, kỷ cương để chống chiếm đoạt" do Cục Thuế tổ chức chiều 22/4.

Tại tọa đàm, bà Nguyễn Thị Lan Anh - Trưởng Ban Pháp chế (Cục Thuế) đã tập trung phân tích các quy định mới của Luật Thuế GTGT năm 2024 và Luật Quản lý thuế năm 2025, trong đó đáng chú ý là việc quy định rõ 8 trường hợp được hoàn thuế GTGT, đồng thời bổ sung và bãi bỏ một số nội dung nhằm đảm bảo phù hợp với bản chất của sắc thuế và yêu cầu quản lý trong tình hình mới.

"Theo đó, điểm mới của Luật Thuế GTGT 2024, ngoài việc bãi bỏ quy định về hoàn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu, sau đó xuất khẩu sang nước khác, kể cả việc xuất khẩu được thực hiện tại địa bàn hoạt động hải quan; bãi bỏ quy định về hoàn thuế đối với cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ có số thuế nộp thừa hoặc chưa khấu trừ hết khi chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi DN, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chấm dứt hoạt động; bổ sung trường hợp hoàn thuế GTGT đầu vào của cơ sở kinh doanh sản xuất hàng hóa, cung cấp dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 5%", bà Lan Anh nhấn mạnh.

Dưới góc độ thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm, đại diện lực lượng Công an cho rằng việc siết chặt chính sách hoàn thuế GTGT sẽ góp phần ngăn chặn hiệu quả các hành vi quay vòng hóa đơn, lập hồ sơ xuất khẩu khống hoặc hình thành các chuỗi giao dịch giả nhằm chiếm đoạt tiền hoàn thuế.

Chia sẻ về thực tiễn quản lý và hoàn thuế ở địa phương, ông Phạm Tuấn Anh - Phó Trưởng Thuế TP Hải Phòng cho biết, bên cạnh những kết quả tích cực, công tác hoàn thuế vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Đáng chú ý là các hành vi gian lận ngày càng có tổ chức, có sự liên kết giữa nhiều doanh nghiệp, thậm chí xuyên địa bàn.

Theo đại diện Cơ quan Công an, Thượng tá Trần Quang Tuấn - Phó trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế thuộc Công an TP Hải Phòng cho biết, kinh nghiệm thực tế cho thấy doanh nghiệp thường mua hoá đơn để kê khống thuế GTGT đầu vào, từ đó hoặc để trốn thuế, hoặc để lập hồ sơ xin hoàn thuế.

"Mặc dù số tiền thanh toán qua ngân hàng đủ trị giá trên hoá đơn nhưng vì hàng hoá, dịch vụ không có thật nên số tiền mà bên mua hoá đơn trả cho bên bán chỉ là phần thuế và phí hoá đơn. Vì vậy, thủ đoạn phổ biến của đối tượng là "cắt dấu vết dòng tiền qua ngân hàng" bằng cách rút tiền mặt ra sau đó nộp vào tài khoản cá nhân để giao dịch ngoài", ông Tuấn cho hay.

Vì vậy theo vị này, việc giảm ngưỡng yêu cầu phải thanh toán qua ngân hàng từ 20 triệu đồng xuống còn 5 triệu đồng, tiến tới cần thấp hơn nữa, sẽ buộc đối tượng phải tăng số lượng giao dịch qua ngân hàng cho các hoá đơn mua trái pháp luật. Khi đó, dấu vết giao dịch qua ngân hàng sẽ nhiều hơn. Bằng việc phối hợp với các ngân hàng thương mại, các cơ quan chức năng hoàn toàn có thể truy vết dòng tiền để phát hiện và làm rõ thủ đoạn mua bán hoá đơn nhằm gian lận thuế, trong đó có hoàn thuế GTGT.

Thượng tá Trần Quang Tuấn khẳng định, các cơ quan chức năng luôn đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp làm ăn chân chính, song sẽ xử lý nghiêm các hành vi trục lợi, chiếm đoạt ngân sách với tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ".