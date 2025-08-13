Công an tỉnh Đồng Nai ra cảnh báo

Công an tỉnh Đồng Nai sáng ngày 13/8 đã ra cảnh báo về thủ đoạn bắt cóc online sau khi một vụ việc xảy ra trên địa bàn.

Theo công an tỉnh, thời gian gần đây, trên cả nước liên tiếp xảy ra nhiều vụ lừa đảo qua mạng với thủ đoạn giả danh cán bộ Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án để gọi điện đe dọa người dân, yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản lạ nhằm “chứng minh vô tội”, “phục vụ điều tra”. Đây là thủ đoạn hết sức tinh vi, nguy hiểm, gây hoang mang dư luận và thiệt hại tài sản cho người dân.

Gần đây, tại tỉnh Đồng Nai cũng xảy ra vụ việc lừa đảo bằng thủ đoạn này. Cụ thể, vào ngày 06/8/2025, Công an xã Đồng Tâm tiếp nhận tin báo của anh T.V.P., trú tại ấp Đồng Tâm 4, về việc con trai anh là T.H.M.P. (SN 2006) có dấu hiệu bị bắt cóc và bị yêu cầu chuyển tiền vào một tài khoản không rõ nguồn gốc.

Công an xã Đồng Tâm, tỉnh Đồng Nai ra cảnh báo - Ảnh: CA Đồng Nai

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Đồng Tâm đã khẩn trương phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Đồng Nai tiến hành xác minh, truy xét. Với sự vào cuộc kịp thời, lực lượng Công an đã ngăn chặn thành công, không để anh T.V.P. chuyển tiền cho các đối tượng lừa đảo.

Qua công tác xác minh, xác định em T.H.M.P. không bị bắt cóc, mà đang có mặt tại một nhà nghỉ trên địa bàn xã Nghĩa Trung, tỉnh Đồng Nai.

Làm việc với cơ quan Công an, em P. cho biết: khi đang trên đường đón em gái, em nhận được cuộc gọi Zalo từ một số lạ, thông báo em có liên quan đến vụ án ma túy, rửa tiền. Sau đó, các đối tượng yêu cầu em tải ứng dụng Zoom, tham gia “phòng họp” có người mặc sắc phục Công an, rồi tiến hành đe dọa, yêu cầu em thuê nhà nghỉ để “làm việc riêng” và chuẩn bị tiền để chuyển khoản nhằm “chứng minh bản thân vô tội”.

Công an Đồng Nai cảnh báo người dân chú ý không mắc phải thủ đoạn trên bằng cách: Tuyệt đối không tin tưởng các cuộc gọi, tin nhắn từ số lạ xưng là cán bộ Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân hoặc chuyển tiền.

- Không tải phần mềm, ứng dụng lạ theo hướng dẫn của người không quen biết.

- Khi gặp tình huống tương tự, cần bình tĩnh, không làm theo yêu cầu của các đối tượng lạ. Hãy đến ngay cơ quan Công an gần nhất để trình báo, xác minh thông tin.

Đây là thủ đoạn lừa đảo hết sức tinh vi, các đối tượng lợi dụng tâm lý lo sợ, thiếu hiểu biết pháp luật của người dân (nhất là người cao tuổi, học sinh, sinh viên, phụ nữ nội trợ…) để chiếm đoạt tài sản. Đề nghị mỗi người dân chủ động tuyên truyền, cảnh báo cho người thân, bạn bè biết để phòng ngừa.

Mọi thông tin nghi vấn, đề nghị liên hệ trực tiếp Công an nơi gần nhất hđể được tiếp nhận, hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời.



