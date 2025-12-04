Nguyễn Đình Nam lúc bị bắt - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 3/12, thông tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đơn vị này đã tống đạt quyết định khởi tố đối với ông Nguyễn Đình Nam (46 tuổi, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Hoàng Nguyên, trụ sở tại thành phố Đà Nẵng) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Động thái tố tụng này được đưa ra sau quá trình điều tra mở rộng các đơn thư tố giác của nhà đầu tư liên quan đến các giao dịch bất động sản tại tỉnh Khánh Hòa.

Theo hồ sơ điều tra ban đầu, sự việc bắt nguồn từ năm 2020, thời điểm thị trường bất động sản đang có nhiều biến động. Ông Nguyễn Đình Nam đã đưa ra thông tin về việc Tập đoàn Phúc Hoàng Nguyên đang triển khai thi công dự án nhà ở tại Khu đô thị Mỹ Gia - Gói 8 (thuộc thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa). Để huy động dòng tiền, vị lãnh đạo doanh nghiệp này khẳng định đang sở hữu quỹ hàng gồm 20 căn nhà liền kề tại dự án nói trên với mức định giá khoảng 3,3 tỷ đồng mỗi căn.

Nhằm thúc đẩy tâm lý "xuống tiền" nhanh của các nhà đầu tư cá nhân và tổ chức, ông Nam đưa ra chính sách chiết khấu sâu, cam kết bán với mức "giá tốt" chỉ 3 tỷ đồng cho một căn nhà liền kề nếu khách hàng thực hiện giao dịch sớm. Tin tưởng vào danh nghĩa doanh nghiệp và cam kết lợi nhuận từ Tổng giám đốc, nhiều người dân, trong đó có các nạn nhân trú tại tỉnh Lạng Sơn, đã thực hiện chuyển tiền để ký kết hợp đồng mua bán nhà đất.

Tuy nhiên, quá trình xác minh pháp lý của Công an tỉnh Lạng Sơn cho thấy thực tế hoàn toàn trái ngược với những cam kết của ông Nam. Tại thời điểm ông Nam thực hiện huy động vốn, dự án Khu đô thị Mỹ Gia - Gói 8 vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện các thủ tục pháp lý cơ bản và chưa đủ điều kiện mở bán thương mại theo quy định của Luật Kinh doanh Bất động sản.

Cơ quan điều tra cũng làm rõ việc chủ đầu tư thực sự của dự án Mỹ Gia chưa từng ký kết bất kỳ hợp đồng hợp tác đầu tư, mua bán nhà ở hay chuyển nhượng quyền sử dụng đất nào đối với 20 lô đất và nhà liền kề nêu trên cho phía Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Hoàng Nguyên. Như vậy, nguồn hàng mà ông Nguyễn Đình Nam rao bán và nhận tiền cọc của nhà đầu tư là không có thật về mặt pháp lý sở hữu.

Tính đến thời điểm bị khởi tố, cơ quan công an xác định ông Nguyễn Đình Nam đã thực hiện hành vi gian dối để chiếm đoạt tổng số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng từ các nhà đầu tư. Hiện Công an tỉnh Lạng Sơn đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ dòng tiền và các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.