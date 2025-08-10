Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công an TP. Hà Nội phát cảnh báo khẩn đến toàn bộ người dân về lừa đảo đầu tư tiền ảo trên ứng dụng Koi Global

10-08-2025 - 21:58 PM | Thị trường chứng khoán

Ảnh minh hoạ

Ảnh minh hoạ

Công an Hà Nội vừa có cảnh báo về vụ việc lừa đảo khi tham gia đầu tư tiền ảo trên ứng dụng.

Mới đây, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao CATP tiếp nhận đơn trình báo của một nạn nhân bị lừa hơn 600 triệu đồng khi tham gia đầu tư tiền ảo. Ngày 21/7/2025, chị D (45 tuổi, trú tại Hà Nội) được một đối tượng quen trên mạng rủ tham gia đầu tư tiền ảo qua ứng dụng Koi Global.

Đối tượng chủ động chuyển cho chị 18 triệu đồng để mời chơi thử. Do tin tưởng, chị D đã nạp 60 triệu đồng và tài khoản trên ứng dụng Koi Global và rút được 1,5 triệu đồng tiền lãi. Thấy dễ kiếm tiền, chị D tiếp tục thực hiện thêm năm lần nạp tiền với tổng số tiền đầu tư lên đến 350 triệu đồng.

Sau đó, đối tượng giới thiệu nâng cấp tài khoản lên tài khoản VIP 1 với mức giá 30.000 USDT (một loại tiền mã hóa) . Chị D đã nạp thêm 280 triệu đồng nhưng vẫn chưa đủ số tiền đối tượng yêu cầu để nâng lên hạng VIP 1. Lúc này đối tượng liên tục đe doạ và yêu cầu nạn nhân phải chuyển đủ tiền. Lúc này, chị D mới phát hiện mình bị lừa và đến cơ quan Công an trình báo.

Công an TP. Hà Nội phát cảnh báo khẩn đến toàn bộ người dân về lừa đảo đầu tư tiền ảo trên ứng dụng Koi Global- Ảnh 1.

Theo Công an thành phố, thời gian gần đây, nhiều sàn tiền ảo được giới thiệu là dự án với lãi suất cao tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo. Đáng chú ý, các đối tượng sẵn sàng gửi tặng tiền cho nhà đầu tư để lôi kéo tham gia. Nhiều người do hám lời đã sập bẫy khi tham gia đầu tư vào những sàn này.

Để phòng tránh lừa đảo, Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cần cảnh giác khi tham gia các ứng dụng hẹn hò online và lời mời kết bạn từ các đối tượng lạ qua mạng xã hội, ứng dụng hẹn hò online. Không nên tham gia đầu tư, mua bán trên các sàn giao dịch tiền ảo, tiền kỹ thuật số, website, ứng dụng đầu tư tiền ảo.

Đặc biệt là các sàn quảng cáo, hứa hẹn lợi nhuận cao hoặc cơ hội đầu tư hấp dẫn để chiếm đoạt tài sản của nạn nhân. Việc đầu tư vào các website, ứng dụng, sàn giao dịch tiền ảo tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho nhà đầu tư do các sàn tiền ảo chưa có đại diện pháp luật tại Việt Nam và tiền ảo cũng chưa được pháp luật Việt Nam công nhận.
Nếu phát hiện ra trường hợp lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an để nhanh chóng xác minh, ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.

Tuệ Giang

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Lịch chốt quyền cổ tức 11/8-15/8: Cổ tức tiền mặt cao nhất 25%, một ngân hàng lớn chi hơn 1.800 tỷ đồng trả cổ tức

Lịch chốt quyền cổ tức 11/8-15/8: Cổ tức tiền mặt cao nhất 25%, một ngân hàng lớn chi hơn 1.800 tỷ đồng trả cổ tức Nổi bật

CEO SSI Digital: Tài sản số là chìa khóa để Việt Nam bứt phá trong sân chơi tài chính toàn cầu

CEO SSI Digital: Tài sản số là chìa khóa để Việt Nam bứt phá trong sân chơi tài chính toàn cầu Nổi bật

Một quỹ ngoại vừa rời ghế cổ đông lớn tại Haxaco

Một quỹ ngoại vừa rời ghế cổ đông lớn tại Haxaco

19:44 , 10/08/2025
Lãnh đạo HSC muốn bán 500.000 cổ phiếu HCM

Lãnh đạo HSC muốn bán 500.000 cổ phiếu HCM

19:42 , 10/08/2025
Liên tục ngược dự báo, nhà đầu tư chứng khoán làm gì để không "bị bỏ rơi"?

Liên tục ngược dự báo, nhà đầu tư chứng khoán làm gì để không "bị bỏ rơi"?

16:18 , 10/08/2025
Góc nhìn chuyên gia: Chứng khoán vào giai đoạn Ổn định và Tăng tốc, nhưng không loại trừ khả năng điều chỉnh ngắn hạn

Góc nhìn chuyên gia: Chứng khoán vào giai đoạn Ổn định và Tăng tốc, nhưng không loại trừ khả năng điều chỉnh ngắn hạn

12:55 , 10/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên