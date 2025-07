Công an TP HCM bắt giám đốc Công ty Thanh Thúy và Công ty Mỹ Trinh

Ngày 1-7, Công an TP HCM cho biết đã ra lệnh bắt để tạm giam Võ Thành Tâm (Giám đốc Công ty Mỹ phẩm Thanh Thúy) và Ngô Ánh Hồng (vợ Tâm, Giám đốc Công ty Mỹ phẩm Mỹ Trinh) về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh". Liên quan đến vụ án, Công an TP HCM cũng khởi tố, bắt giam 17 người khác cùng tội danh.

Trước đó, sáng 21-6, Tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP HCM (PC03) kiểm tra Công ty Mỹ phẩm Thanh Thuý do Võ Thành Tâm làm Giám đốc và Công ty Mỹ phẩm Mỹ Trinh do Ngô Ánh Hồng làm Giám đốc.

Vợ chồng Ngô Ánh Hồng và Võ Thành Tâm

Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện có 15 nhân viên đang thực hiện quy trình sản xuất và cất giữ các mặt hàng dầu gió, kem thoa bóp các loại có nguồn gốc, xuất xứ nước ngoài, gồm: Dầu gió Con Ó, kem dưỡng ẩm Thái Lan, dầu hiệu Ông Già của Thái Lan và dầu lăn Hàn Quốc.

Những sản phẩm này không thuộc mặt hàng Công ty Mỹ phẩm Thanh Thuý và Công ty Mỹ phẩm Mỹ Trinh đăng ký sản xuất, kinh doanh.

Bên trong các kho chứa hàng

Làm việc với công an, vợ chồng Tâm và 15 nhân viên quanh co chối tội, không thừa nhận hành vi làm giả các mặt hàng trên. Tuy nhiên, với những tài liệu, chứng cứ cảnh sát thu thập được, Hồng và Tâm đã thừa nhận hành vi tổ chức, chỉ đạo nhân viên thực hiện làm giả các mặt hàng nêu trên nhằm bán ra thị trường để thu lợi bất chính.

Cụ thể, từ năm 2022 đến nay, Tâm và vợ cùng chủ mưu, cầm đầu tổ chức đường dây sản xuất dầu gió giả các loại.

Tâm nghiên cứu thành phần, Hồng đặt mua nguyên liệu, bao bì trôi nổi trên thị trường về cho Tâm pha chế.

Sau đó, Tâm hoặc Hồng chỉ đạo phân công các nhân viên sang chiết hóa chất vào chai, lọ, dán tem, nhãn, đóng hộp, dán màng co hoàn thiện làm giả sản phẩm dầu gió các loại (dầu Con, dầu Ông Già,…) rồi giao cho các nhân viên đưa hàng về các kho hàng, xưởng sản xuất của 2 công ty trên cất giữ.

Khi có khách hàng đặt mua, vợ chồng Tâm chỉ đạo nhân viên đến kho chứa để đóng gói, giao cho khách.

Theo Công an TP HCM, đến nay, vợ chồng Tâm đã sản xuất 7 loại dầu gió với tổng số lượng khoảng 70.000 chai, tương đương giá trị hàng thật là hơn 6 tỉ đồng. Ngoài ra, Công an TP HCM còn thu giữ hàng trăm nghìn sản phẩm dầu gió, kem dưỡng da các loại có dấu hiệu bị làm giả để tiếp tục điều tra, xử lý.