Công an TP HCM cảnh báo chiêu lừa có thể mất sạch tiền

31-08-2025 - 14:32 PM | Kinh tế số

Công an TP HCM vừa phát đi thông báo cảnh báo người dân một chiêu lừa mới nhất có thể khiến nạn nhân mất sạch tiền

Ngày 31-8, Công an TP HCM cho biết đã phát đi thông báo cảnh báo chiêu lừa đảo liên quan tuyển sinh đầu cấp giả mạo ban giám hiệu nhà trường.

Theo Công an TP HCM, một năm học mới đang chuẩn bị bắt đầu, nhu cầu nộp hồ sơ, tuyển sinh đầu cấp tăng cao. 

Công an TP HCM triệt phá một đường dây tội phạm công nghệ cao

Để tránh bị các đối tượng giả mạo nhà trường để lừa đảo tuyển sinh đầu cấp người dân cần nâng cao cảnh giác, không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng. 

Đồng thời, người dân không thực hiện bất kỳ thao tác nào theo hướng dẫn từ các cuộc gọi, tin nhắn không rõ ràng, nhằm tránh bị lừa đảo.

Kịch bản thường gặp: Các đối tượng giả mạo ban giám hiệu trường học gọi điện cho cha mẹ học sinh với lý do yêu cầu xác nhận mã định danh mức độ 2 cho học sinh nhằm phục vụ công tác tuyển sinh.

Sau đó, kẻ gian sẽ yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân thông qua các đường link lạ, dẫn đến việc bị chiếm đoạt tài khoản ngân hàng, ví điện tử. 

Công an TP HCM khuyến cáo phụ huynh cần cảnh giác trước các cuộc gọi điện thoại lừa đảo bổ sung hồ sơ đầu cấp, cập nhật định danh điện tử để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Theo Phạm Dũng

Người Lao động

