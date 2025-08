Công an TP HCM cảnh báo chiêu lừa mới nhất, phụ huynh cần biết

Công an TP HCM lưu ý người dân tuyệt đối không nhấp vào link đính kèm tin nhắn; không cài ứng dụng trên các website. "Tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, mã OTP xác thực cho bất kỳ ai, không làm theo hướng dẫn qua cuộc gọi. Thủ đoạn mạo danh hiện có thể giả mạo bất kỳ tổ chức, cá nhân như công an, ngân hàng, điện, nước, bưu điện... nhằm mục đích lừa đảo và chiếm đoạn tiền trong ngân hàng" - khuyến cáo của Công an TP HCM.