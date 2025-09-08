Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Công an TP HCM cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới: Chiếm quyền điện thoại

08-09-2025 - 14:55 PM | Sống

Công an TP HCM khuyến cáo tới người dân thủ đoạn chiếm quyền điện thoại, sau đó chiếm đoạt tài sản trong ngân hàng, ví điện tử của tội phạm

Ngày 8-9, Công an TP HCM cho biết đã phát thông báo cảnh báo chiêu trò mới của tội phạm. Đó là chiếm quyền điều khiển điện thoại rồi chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng và đánh cắp thông tin cá nhân.

Nhiều người dân đã nhận được các cuộc gọi giả danh tổ chức tài chính hoặc cơ quan thuế với nội dung mời vay lãi suất thấp, khuyến mãi "đặc biệt" hoặc thông báo vi phạm, nợ thuế.

Công an TP HCM cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới: Chiếm quyền điện thoại- Ảnh 1.

Công an TP HCM khuyến cáo người dân không nhấp vào đường link lạ

"Điều nguy hiểm là kẻ gian thường biết sẵn một số thông tin cá nhân của nạn nhân như CCCD, địa chỉ, số điện thoại… để tạo lòng tin. Sau đó, chúng dụ dỗ người nghe cung cấp thêm thông tin ngân hàng, mã OTP hoặc chuyển khoản với lý do lệ phí xử lý hồ sơ" - Công an TP HCM khuyến cáo, đồng thời cho biết cơ quan chức năng đã phát hiện trạm BTS giả được tội phạm dựng lên để phát tin nhắn lừa đảo hàng loạt.

Công an TP HCM khuyến cáo thủ đoạn của băng nhóm lừa đảo sẽ thông báo cho người dân nội dung: "Không giao hàng được, bấm link bổ sung địa chỉ" hoặc "Vi phạm giao thông, click để xem lỗi".

Nếu người dùng bấm vào link thì ngay lập tức điện thoại dễ bị cài phần mềm độc hại, lộ dữ liệu. Hậu quả là nạn nhân bị hack zalo và bị mất tiền.

Nhiều người khác còn nhận tin nhắn đòi nợ vô cớ, buộc bấm vào link "xem số nợ". Đây thực chất là bẫy để đánh cắp dữ liệu.

Theo chuyên gia an ninh mạng, người dùng cần cảnh giác nếu pin tụt nhanh, máy nóng bất thường; xuất hiện ứng dụng lạ dù không tự cài.

Tin nhắn OTP gửi về từ dịch vụ không đăng ký, tin nhắn lạ kèm ký tự vô nghĩa, link bí hiểm... là những điều cần cảnh giác tiếp theo.

Khi gặp các dấu hiệu trên, không bấm vào link, đổi mật khẩu ngay, bật xác thực 2 lớp, xóa ứng dụng nghi ngờ và kiểm tra lại quyền truy cập camera/micro.

Công an cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới, đặc biệt khó phát hiện vì người dùng nào cũng có thói quen này!

Theo Phạm Dũng

Người Lao động

