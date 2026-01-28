Công an TPHCM bắt 3 người bán chất kịch độc cho các phòng nha khoa

Ngày 28-1, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TPHCM cho biết đã thi hành lệnh bắt để tạm giam Tăng Hoàng Vinh (SN 1983), Võ Thị Thu Oanh (SN 1976) và Tăng Thị Mỹ Hòa (SN 1978) để điều tra về tội "Sản xuất, mua bán trái phép chất độc"

Nhóm Oanh, Hoa và Vinh bị Công an TPHCM bắt giữ

Trước đó, giữa tháng 12-2025, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TPHCM phối hợp Công an phường An Đông và Sở Công thương TPHCM kiểm tra hộ kinh doanh Cửa hàng Trang thiết bị nha khoa Tản Đà (chung cư Ngô Quyền, phường An Đông).

Công an TPHCM thu giữ tang vật

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở đang bày bán sản phẩm "Arsenic Blue 5g" và nhiều lọ sản phẩm "Pâte Nécronerve". Hóa chất này thường gọi là chất diệt tủy dùng trong nha khoa nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Khám xét tại cửa hàng, cơ quan điều tra thu giữ 534 lọ Pâte Nécronerve và 05 hộp Arsenic Blue 5g.

Cửa hàng tại thời điểm Công an TPHCM kiểm tra

Kết quả giám định của Phân viện Khoa học hình sự tại TPHCM xác định các mẫu gửi giám định đều có chứa Arsenic trioxide (As₂O₃). Đây là chất độc, thuộc danh mục hóa chất phải kiểm soát đặc biệt theo quy định của pháp luật.

Tổng khối lượng chất độc thu giữ hơn 674 gam; hóa chất này có khả năng gây ung thư và nhiều tác hại nghiêm trọng cho sức khỏe con người.

Clip Công an TPHCM kiểm tra cửa hàng nha khoa ở phường An Đông, TPHCM

Quá trình điều tra xác định, Tăng Thị Mỹ Hoà là người thực tế điều hành hoạt động kinh doanh, đã mua các sản phẩm chứa thạch tín để bán lại cho nhiều cửa hàng nha khoa trên toàn quốc nhằm thu lợi bất chính.

Từ năm 2024 đến khi bị phát hiện, Hòa đã bán hơn 3.000 hộp sản phẩm, thu về trên 1,25 tỉ đồng, trong đó số tiền thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an đã làm rõ nguồn cung sản phẩm "Pâte Nécronerve" do Võ Thị Thu Oanh trực tiếp pha chế, sản xuất thủ công ngay tại phòng ngủ của mình.

Oanh tự mua hóa chất, trộn, chia nhỏ, đóng lọ và bán cho Hòa nhiều lần với số lượng lớn để tiêu thụ ra thị trường. Hành vi sản xuất hóa chất độc trong điều kiện thủ công, không bảo đảm an toàn đã làm gia tăng nguy cơ rò rỉ, phát tán chất độc ra môi trường.

Ngoài ra, Tăng Hoàng Vinh đã tham gia nhận hàng, bán hàng, giúp sức cho Hòa trong quá trình tiêu thụ các sản phẩm chứa thạch tín.

Việc triệt phá kịp thời đường dây trên đã ngăn chặn nguồn hóa chất độc hại thẩm lậu vào lĩnh vực y tế, góp phần bảo vệ sức khỏe người dân và siết chặt quản lý các loại hóa chất nguy hiểm trên địa bàn. Công an TPHCM khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, kinh doanh chất độc trái phép, đặc biệt là những chất có nguy cơ cao ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng.



